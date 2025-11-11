يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة القماطية
لبنان

حزب الله أحيا يوم الشهيد في بلدة القماطية

2025-11-11 19:56
12

لمناسبة يوم الشهيد والذكرى الـ43 لعملية فاتح عهد الاستشهاديين الشهيد أحمد قصير، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لشهداء المقاومة في بلدة القماطية، وذلك أمام أضرحتهم المباركة في روضة شهداء المقاومة الإسلامية في القماطية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، عوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وقراءة السورة المباركة الفاتحة على أرواح الشهداء، تحدث إمام بلدة القماطية الدكتور الشيخ مهدي الغروي، فلفت إلى أن الشهداء وهبونا الحياة الكريمة، ولكنهم حصلوا بالشهادة على ما هو أعظم بكثير، ففي يوم القيامة أعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشهداء من الفضل والدرجات والرضوان والنعيم الخالد والأبدي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وفي الختام، أقيم مجلس عزاء حسيني ولطمية حسينية لطم فيها المشاركون صدورهم، رافعين قبضاتهم ومرددين الشعارات الحسينية والمؤيدة للمقاومة.

