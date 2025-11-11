تسيطر أجواء من القلق على ريال مدريد، بعد أسبوع مخيّب شهد هزيمة في دوري الأبطال أمام ليفربول وتعادلًا محبطًا مع رايو فايكانو في الدوري الإسباني، في حين أن الخسارة على ملعب أنفيلد بنتيجة 1-0 أعادت فتح ملف أداء الفريق أمام الكبار تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وعلى الرغم من تصدُّر ريال مدريد جدول الليغا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، فإن التوتر واضح داخل غرفة الملابس. ألونسو قال عقب التعادل مع رايو: "هذا هو ريال مدريد، ونعرف ما نريد. ما زلنا في تشرين الثاني، الطريق طويل، لكن علينا أن نكون أكثر صرامة مع أنفسنا".

ووفق الإعلام الإسباني، يواجه ألونسو انتقادات من داخل النادي وخارجه، بسبب تراجع الأداء الهجومي للفريق الذي فشل في التسجيل في مباراتَين متتاليتَين لأول مرة منذ أيار/مايو 2023، رغم امتلاكه ثلاثيًّا مرعبًا يضم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

وأكّدت تقارير صحافية إسبانية، أنّ بعض اللاعبين غير مرتاحين لأسلوب ألونسو وبعض أفكاره التكتيكية الجديدة، مما يعمّق التحديات في طريقه لتثبيت فلسفته الخاصة داخل "البرنابيو".

وكانت مباراة ريال مدريد الأخيرة خارج ملعبه فد شهدت أحداثًا ساخنة كان بطلها البرازيلي فينيسيوس الذي تورّط في عدة مواجهات مع لاعبي رايو فاليكانو، إضافة إلى تفاعله المباشر مع جماهير ملعب فاليكاس. ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لم يكن فينيسيوس مرتاحًا على أرضية ملعب فاليكاس، فقد طلب من زملائه عدم الإفراط في التمريرات الطويلة ولعب الكرة أرضًا، حيث اشتبك لفظيًا مع زميله دين هويسن، قائلًا: "نلعب طويلًا، أنت دائمًا تبحث عن الكرة الطويلة، من يريد هذا؟".

ألونسو فقد السيطرة

في خضم هذه الأزمة، جاءت التصريحات النارية للصحفي الشهير روبرتو جوميز لتصب الزيت على النار. ففي تحليله عبر أثير "راديو ماركا"، لم يدخر جوميز جهدًا في توجيه سهام نقده المباشرة إلى تشابي ألونسو، معبرًا عن قلقه البالغ من المشهد الحالي. كان جوميز واضحًا وحاسمًا في تقييمه، حيث اعتبر أن ما يمر به النادي ليس مجرد أزمة عابرة.

وذهب جوميز إلى أبعد من ذلك، موضحًا رؤيته للمشهد من الداخل: "كان اللاعبون يسيرون في اتجاه وألونسو يسير في اتجاه آخر، هذا الانفصال، إن صح، يفسر حالة التوهان التي بدت على الفريق في مباراة فاييكاس. وعندما يفقد المدرب كلمته في غرفة الملابس، فإن أي خطط تكتيكية أو تعليمات فنية تصبح حبرًا على ورق. الوضع يبدو معقدًا جدًا بالنسبة لي. يجب تصحيح الكثير من الأمور".

ويبدو أن هناك أزمة أخرى أكثر تعقيدًا، تتعلق بالنجم البرازيلي فينيسيوس؛ إذ يعتقد روبرتو جوميز أن علاقة ألونسو المتوترة مع فينيسيوس هي التي تُعَرِّف موسم المدرب بالكامل، وربما كانت هي نقطة الانهيار. وقال جوميز: "أعتقد أن هناك ما قبل وما بعد في فترة تدريبه لريال مدريد، بلحاظ الوضع الذي عايشه مع فينيسيوس".

الكلمات المفتاحية