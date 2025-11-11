لمناسبة يوم الشهيد والذكرى الـ43 لعملية فاتح عهد الاستشهاديين الشهيد أحمد قصير، كرم حزب الله عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في شعبة حي ماضي، وذلك بلقاء أقيم في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي، بالضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عوائل الشهداء المكرمين.

وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى السيد ياسر الموسوي؛ نجل الأمين العام لحزب الله؛ الشهيد السيد عباس الموسوي كلمة أكد فيها، أن الشهيد هو من سطّر بدمائه الزاكية أروع معاني التضحية والفداء، ليرتقي إلى مرتبة عالية عند الخالق تبارك وتعالى، فهو لم يفقد الحياة، بل انتقل إلى حياة أبدية ملؤها النعيم والرضا، والشهيد هو رمز للصمود والعِزة، وقد اصطفاه الله ليكون من الأحياء الذين يرزقون في دار الخلود.

وفي الختام، وزعت الدروع التقديرية على عوائل شهداء المقاومة الإسلامية.

