قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ مهاجم فريق إنتر ميامي الأميركي، إنّه تخيّل أنّه سوف يقضي مسيرته بالكامل في نادي برشلونة الإسباني، معربًا عن نيته في العودة مجددًا إلى المدينة الكتالونية، لكنّه لم يحسم بعد إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026 لكرة القدم مع منتخب الأرجنتين.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "سبورت" الكتالونية ونشرتها الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، قال ميسي: "إنني أشعر بالحنين دائمًا إلى الماضي، وينتابني العديد من المشاعر كلّما سمعت شيئًا عن برشلونة. إنها ذكريات مذهلة".

وأضاف: "راودني شعور غريب بعد الرحيل عن الفريق؛ لأنني لعبت سنواتي الأخيرة دون جمهور بسبب جائحة كورونا".

وتابع ميسي: "بعد أن قضيت حياتي كلها في برشلونة، لم أغادر النادي بالطريقة التي تخيلتها أو حلمت بها، بل تخيلت أن أقضي حياتي بالكامل في أوروبا، وأقضي مسيرتي بالكامل مع برشلونة، هذه كانت خطتي ورغبتي".

وواصل ميسي حديثه قائلًا: "أتطلع بجدية للعودة مجددًا إلى برشلونة. أفتقد المدينة والنادي كثيرًا، وأتحدث أنا وزوجتي وزملائي دائمًا عن ذلك، وعن فكرة العيش هناك مجددًا، وأتطلع أيضًا للعودة إلى ملعب كامب نو بعد افتتاحه".

وبشأن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026، أشار ميسي إلى أنّ "اللعب بقميص المنتخب له شعور رائع، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم، وازداد الأمر روعة بعد الفوز باللقب، ولكن أكرر، لا أريد أن أكون عبئًا".

وقال: "أريد أن أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، وأكون متأكدًا من أنني لائق بدنيًا؛ لأن الموسم في الدوري الأميركي مختلف عن الدوريات الأوروبية، فهناك فترة إعداد بين الموسمين، وسنخوض عددًا من المباريات قبل أيام قليلة من كأس العالم، لذا أترقب مدى جاهزيتي".

ونشرت صحيفة "سبورت" المقابلة كاملة، بعد أن فاجأ ميسي جماهير فريقه السابق برشلونة، عقب نشره صورًا جديدة له، أمس الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر، من داخل ملعب كامب نو، مرفقة برسالة عاطفية، جاء فيها: "إنني آمل أن أستطيع العودة يومًا مًا، لا لأودّعكم فحسب، بل لأودّعكم كلاعب، كما لم أستطع أن أفعل من قبل".

