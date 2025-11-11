يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية تجسسية صهيو- أميركية
إيران

الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية تجسسية صهيو- أميركية

2025-11-11 20:53
89

أعلن جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران عن كشف وتفكيك خلية مناوئة للأمن الوطني في إيران، كانت تنشط بتوجيه من أجهزة التجسس الأميركية و"الإسرائيلية"؛ وذلك بعد عمليات المراقبة والمتابعة والإجراءات الاستخباراتية المختلفة.

وأكد الحرس الثوري في بيان تفكيك الخلية التجسسية بالكامل، ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني، باعتباره الذراع الوكيل لأميركا في المنطقة، وبعد فشله في حرب الـ 12 يومًا الأخيرة، غيّر سياساته ومخطّطاته نحو زعزعة الأمن العام، في محاولة لتعويض إخفاقاته العسكرية المخزية".

أضاف البيان بأن "هذا الكيان قام بتشكيل شبكة من العناصر المغفّلين والخونة للوطن، بهدف زعزعة الأمن الوطني خلال النصف الثاني من خريف العام الجاري، إلا أنه بفضل الباري تعالى ويقظة المنتسبين إلى جهاز استخبارات الحرس الثوري، وقع أعضاء هذه الشبكة في فخ استخباراتي وتم اعتقالهم".

وأشار البيان إلى أن "العملية نُفذت بشكل منسق في عدد من المحافظات، حيث تمّ استهداف الخلايا المرتبطة بالكيان الصهيوني، والتي كانت تسعى للقيام بأعمال تهدّد الأمن الوطني".

وختم جهاز استخبارات الحرس الثوري بيانه بالإشارة إلى أنه "سيعرض على الشعب الإيراني الكريم لاحقًا، المزيد من التقارير والإحداثيات حول هذه الخلية".

