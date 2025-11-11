حدّدت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي آلية لدفع المساعدات والتعويضات لمتضرّري العدوان "الإسرائيلي" وانفجار المرفأ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مساء الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وناقشت اللجنة ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض استنادًا إلى حجم التمويل المتاح، وتوافقت على إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قِبَل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، واستكمال عملية التَحقُّق من تقييم الأضرار من خلال جهة استشارية مستقلّة ذات اختصاص فني، والبدء بترميم المباني المتضررة إنشائيًا.

كما توافقت على إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا بهدف تأمين عودة الأُسَر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك اعتماد مقاربة "إعادة البناء بشكل أفضل" في إعادة إعمار القرى الجنوبية التي تعرّضت لدمار واسع، إضافة إلى تشكيل فريق تقني متخصّص يتولّى متابعة تنفيذ هذه البنود، ويضم ممثّلين عن رئاسة مجلس الوزراء، "مجلس الإنماء والإعمار"، "الهيئة العليا للإغاثة"، "مجلس الجنوب" ووزارة المهجّرين.

وسيُسْتَكمل النقاش في الاجتماع المقبل؛ تمهيدًا لرفع المقترحات النهائية إلى مجلس الوزراء لإقرارها

