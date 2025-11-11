أعلنت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" في العراق عن أنّ نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025 تجاوزت 55 في المئة، مؤكّدة أنّ عدد الناخبين تجاوز 12 مليونًا.

وأوضحت المفوضية، في بيان، مساء الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "عدد المصوتين الكلّي ليومَي الاقتراع العام والخاص بلغ تقريبًا 12,003,143 صوتًا من أصل 21,404,291 ناخبًا"، مستنتجةً أنّ "نسبة التصويت تتجاوز 55 في المئة".

واضافت أنّ "عدد المصوّتين في الاقتراع العام بلغ 10,898,327 صوتًا من أصل 20,063,773 ناخبًا"، مشيرةً إلى أنّ "نسبة التصويت تزيد عن 54 في المئة".

وفي ما يخصّ الاقتراع الخاص الذي جرى يوم السبت 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فذكَرت المفوضية أنّ "عدد المصوتين في الاقتراع الخاص (القوات المسلحة وأفراد القوى الأمنية) بلغ 1,084,289 صوتًا من أصل 1,313,980 ناخبًا"، مبيّنة أنّ "نسبة التصويت هي 82.5 في المئة لجميع محطات الاقتراع الخاص".

وبشأن تصويت النازحين، أشارت إلى أنّ عدد المصوّتين النازحين "بلغ 20,527 صوتًا من أصل 26,538 ناخبًا"، لافتةً الانتباه إلى أنّ "نسبة التصويت هي 77 في المئة، لجميع محطات تصويت النازحين".

