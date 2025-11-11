يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله يحيي يوم الشهيد في منطقة جبل لبنان والشمال
2025-11-11 22:21
50

 أكد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو على ضرورة التضامن الوطني لمواجهة التحديات لا سيما التهديدات الصهيونية التي تضرب بعرض الحائط كلّ الاتفاقات وتجعلنا كلبنانيين أمام استباحة للسيادة والكرامة الوطنية، مما يجعلنا نتمسك أكثر بخيار المقاومة الذي هو حق يكفله الدستور اللبناني والقوانين الدولية. وشدد الشيخ عمرو على ضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني والوقوف إلى جانبه لمواجهة الاعتداءات الصهيونية في الجنوب والبقاع . 

كلام الشيخ عمرو جاء خلال المراسم التكريمية التي نظّمها حزب الله في منطقة جبل لبنان والشمال لمناسبة يوم الشهيد بحضور فعاليات اجتماعية وبلدية وعلمائية وعوائل الشهداء.

كما كانت كلمة لعوائل الشهداء في ألقتها والدة الشهيد عبد الله الحيدري وشقيقة الشهيد حسين حيدر أحمد مؤكدة باسم عوائل الشهداء التمسك بخيار المقاومة خلف قيادة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم والبقاء على عهدهم لا سيما العهد لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والقادة الشهداء ( رض) 

وعلى وقع موسيقى كشافة الامام المهدي(عج) سار الكشفيون مؤدين التحية للشهداء ولعوائلهم. حيث وضع الشيخ عمرو اكليل من الزهر على نصب شهداء المقاومة، كما وضعت بلدية علمات الصوانة اكليلا من الزهر تكريما لتضحيات الشهداء في يومهم. 

واختتمت مراسم احياء يوم الشهيد في منطقة جبل لبنان والشمال بتقديم دروع تكريمية لعوائل شهداء وجرحى مجزرة علمات الصوانة التي ارتكبها العدوّ يحق عدد من أبناء بلدة حوش الرافقة البقاعية.

