يوم الشهيد 2025
المقال التالي في "يوم الشهيد" .. أمهات الشهداء: سنربي أجيالًا تسير على هذا الدرب

فلسطين

العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 245 
فلسطين

العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 245 

2025-11-12 10:22
107

يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف الحرب، في قطاع غزة، حيث طال القصف المدفعي شرق جباليا شمالي القطاع، فيما يواصل عمليات نسف للمنازل، وإطلاق النار.

كما نفذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" 3 غارات على مناطق شمال شرق بلدة بيت لاهيا، داخل مناطق الخط الأصفر.

ونسف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عدة منازل شرقي مدينة غزة، وهو ما تكرر شرق خان يونس جنوبي القطاع؛ وقصفت دباباته بلدة بني سهيلا ومحيطها شرقي المدينة. وفي وقت سابق، انتشل مسعفون جثماني شهيدين من بنى سهيلا ما رفع العدد إلى 5 خلال 3 أيام.

كذلك أطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها تجاه شاطئ جنوب القطاع؛ وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 245 والمصابين 623، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بينما انتشلت جثامين 529 شهيدًا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,182 شهيدًا و170,694 مصابًا؛ منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
