إيران تعلن استعدادها لنقل خبراتها الفنية في مجال صناعة الطيران إلى طاجيكستان
إيران تعلن استعدادها لنقل خبراتها الفنية في مجال صناعة الطيران إلى طاجيكستان

2025-11-12 11:19
أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية حسين بور فرزانه استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل المعرفة الفنية والخبرات التنفيذية، في مجال صناعة الطيران، إلى طاجيكستان.

أكد بور فرزانه أن إيران: "تمتلك قدرات واسعة في المجالات التخصصية والفنية، بما في ذلك تصنيع وإنتاج قطع الغيار وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز سلامة الطيران وخدمات الملاحة الجوية وصيانة الطائرات والبنية التحتية للمطارات وخدمات المناولة الأرضية.

وأشار بور فرزانه، خلال لقائه رئيس منظمة الطيران المدني في طاجيكستان، إلى العلاقات التارخية والقواسم المشتركة على المستويين الثقافي واللغوي بين البلدين، معتبرًا أن: "توسيع التعاون الجوي بين الدول الناطقة بالفارسية في المنطقة يُعد رمزًا للوحدة والتكامل والدعم المتبادل في المجالات التخصصية لصناعة الطيران".

من جانبه، رحّب رئيس هيئة الطيران المدني الطاجيكية بالمقترحات الإيرانية، معربًا عن اهتمام بلاده بالإفادة من القدرات الفنية والتعليمية لإيران، مؤكدًا أن التعاون الثنائي بين البلدين سيسهم في رفع كفاءة قطاع الطيران في طاجيكستان. واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون المشترك تشمل مجالات التدريب والملاحة الجوية والسلامة والأمن وتطوير النقل الجوي، تمهيدًا لتوقيعها رسميًا اليوم الأربعاء بين البلدين.

تُعد هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطوير التعاون الفني والبشري، بين إيران وطاجيكستان، وتعزيز حضور البلدين في مجالات الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران طاجيكستان الطيران المدني
