واصلت قوات الاحتلال الصهيوني حملات الدهم والاعتقالات، في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، فشنّت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة، تخللها اعتقال عدد من الشبان والاعتداء ضربًا على آخر وتفتيش منازل وتحطيم محتوياتها.

في منطقة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أنس وأحمد خالد أبو جعفر والشاب عاصم رزق البربراوي، بعد دهم منزل عائلتهما وتفتيشه في بلدة حلحول شمال المدينة. وفي بلدة بيت أمّر القريبة، اعتقلت الشقيقين أيمن وأمين محمد العلامي بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلهما وتفتيشه وتحطيم محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبد العزيز عبد الحميد الجمل وفارس نعيم زيادة من مدينة الخليل، وذلك عقب مداهمة منزلهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

في بيت لحم، اعتقلت الشاب محمود حكمت عيسى (19 عامًا) من بلدة الخضر جنوبًا، بعد مداهمة منزل والده في محيط برك سليمان وتفتيشه.

في جنين؛ اعتدت على شاب فلسطيني ضربًا، خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، ما استدعى نقله إلى المستشفى للعلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حي الألمانية في مدينة جنين، وداهمت منزلًا وفتشته وخربت محتوياته. وكانت قد أوقفت سيارات ومركبات المواطنين، في الليلة الماضية، في شارع حيفا وفتشتها ودققت في هويات ركابها.

في نابلس، أعادت قوات الاحتلال إغلاق الحاجز المنصوب على مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس، فجر اليوم، بعد فتحه لساعات قليلة، عقب إغلاق لنحو 9 ساعات متواصلة، في يوم أمس الثلاثاء، ومنع مرور العشرات من أبناء البلدة، بينهم أطفال ونساء.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى برفقة جرافة، تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تنتشر في حي بئر أيوب في بلدة سلوان في القدس المحتلة، وتغلق عدة طرق تزامنا مع اقتحام حي البستان لتنفيذ عمليات هدم لعدد من منازل المواطنين.

في غضون ذلك، حوّلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية، منزلين في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إلى ثكنتين عسكريتين، بعد إجبار ساكنيهما على إخلائهما بالقوة، ليرتفع عدد المنازل التي استولت عليها وحولتها لثكنات عسكرية إلى سبعة منازل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استولت على منزلين في منطقة "الملول" في البلدة، يعودان للمواطنين عماد وأشرف ميتاني، وحولتهما إلى ثكنتين عسكريتين بعد إجبار العائلتين على إخلائهما بالقوة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تواصل الاستيلاء على خمسة منازل أخرى لليوم الرابع على التوالي، بعد تحويلها إلى ثكنات عسكرية، مشيرة إلى أن البلدة تتعرض لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال، يتخللها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها والاعتداء على المواطنين واحتجازهم والتنكيل بهم.



