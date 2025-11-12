يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
"من أبي الشهيد" .. حكايةُ سفير السعداء وهدايا أبناء الشهداء

2025-11-12 12:15
الشهيد السيّد حسن محمد حمّودي جمعة، كان واحدًا من الوجوه النيّرة التي تركت أثرًا كبيرًا في محيطها. كان سفيرَ الشهداء لأبنائهم، فيُرسل للأطفال برقياتِ حُبٍّ من آبائهم، وهدايا مرفقة بعبارة: "من أبي الشهيد".

كان حاضرًا دائمًا في كلِّ ميادين الخدمة، وحين سلك طريق الشهادة كان في حوزته أغراضٌ خُصِّصت لوليمةٍ حسينيّة. رحل السعيد حسن تاركًا أثرًا طيّبًا في قلب كلِّ من عرفه.

شهداء المقاومة الإسلامية يوم الشهيد
"من أبي الشهيد" .. حكايةُ سفير السعداء وهدايا أبناء الشهداء
في "يوم الشهيد" .. أمهات الشهداء: سنربي أجيالًا تسير على هذا الدرب
