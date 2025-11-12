Your browser does not support the video tag.

الشهيد السيّد حسن محمد حمّودي جمعة، كان واحدًا من الوجوه النيّرة التي تركت أثرًا كبيرًا في محيطها. كان سفيرَ الشهداء لأبنائهم، فيُرسل للأطفال برقياتِ حُبٍّ من آبائهم، وهدايا مرفقة بعبارة: "من أبي الشهيد".

كان حاضرًا دائمًا في كلِّ ميادين الخدمة، وحين سلك طريق الشهادة كان في حوزته أغراضٌ خُصِّصت لوليمةٍ حسينيّة. رحل السعيد حسن تاركًا أثرًا طيّبًا في قلب كلِّ من عرفه.

