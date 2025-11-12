يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
لبنان

حزب الله أحيا ذكرى شهداء بشامون باحتفال جماهيري حاشد
لبنان

حزب الله أحيا ذكرى شهداء بشامون باحتفال جماهيري حاشد

2025-11-12 12:25
88

تخليدًا لدمائهم الطاهرة وإحياء لذكراهم العطرة، ولمناسبة يوم الشهيد، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لشهداء بلدة بشامون، وذلك في مجمع الرسول الأكرم (ص) في بشامون، بحضور مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ كانت كلمة لإمام مجمع الرسول الأكرم (ص) الشيخ خضر مروة، تحدث فيها عن عظيم الشهادة، وأن هؤلاء الشهداء بذلوا دمهم ومهجهم من أجل أن نعيش بعز وأمان وكرامة.

بدوره، داغر ألقى كلمة تمحورت في تمجيد الشهداء والتضحيات الجسام التي قدموها في سبيل المقاومة والوطن، مؤكدًا الاستمرار في هذا النهج.

في الختام، أقيم مجلس عزاء حسيني قرأه فضيلة الشيخ كميل شحرور.

 

لبنان حزب الله يوم الشهيد جبل لبنان
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع تواصل أنشطتها التوعوية والتكريمية
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع تواصل أنشطتها التوعوية والتكريمية
لبنان منذ 14 دقيقة
الرئيس بري: لوجوب أن تضطلع
الرئيس بري: لوجوب أن تضطلع "لجنة الميكانيزم" بدورها لجهة إلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها
لبنان منذ 30 دقيقة
ثانوية المهدي (ع) الحدث كرمت عوائل الشهداء من أولياء أمور وتلاميذ
ثانوية المهدي (ع) الحدث كرمت عوائل الشهداء من أولياء أمور وتلاميذ
لبنان منذ ساعة
حزب الله أحيا يوم الشهيد في جبل لبنان والشمال مؤكدًا التمسك بخيار المقاومة 
حزب الله أحيا يوم الشهيد في جبل لبنان والشمال مؤكدًا التمسك بخيار المقاومة 
لبنان منذ ساعة
