تخليدًا لدمائهم الطاهرة وإحياء لذكراهم العطرة، ولمناسبة يوم الشهيد، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لشهداء بلدة بشامون، وذلك في مجمع الرسول الأكرم (ص) في بشامون، بحضور مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ كانت كلمة لإمام مجمع الرسول الأكرم (ص) الشيخ خضر مروة، تحدث فيها عن عظيم الشهادة، وأن هؤلاء الشهداء بذلوا دمهم ومهجهم من أجل أن نعيش بعز وأمان وكرامة.

بدوره، داغر ألقى كلمة تمحورت في تمجيد الشهداء والتضحيات الجسام التي قدموها في سبيل المقاومة والوطن، مؤكدًا الاستمرار في هذا النهج.

في الختام، أقيم مجلس عزاء حسيني قرأه فضيلة الشيخ كميل شحرور.

