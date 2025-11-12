يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وقعت، قبل ظهر اليوم الأربعاء (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، هزّة أرضيّة قوية نسبيًا شعر بها سكان عد من المناطق اللبنانية، لا سيما العاصمة بيروت، وكذلك في فلسطين المحتلة وقبرص.

وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء، في بحنس، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان بأنه سجّل عند الساعة 11:32 قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجات على مقياس ريختر، وحدّد موقعها في غرب جزيرة قبرص، وقد شعر بها عدد من المواطنين".

وأفاد شهود عيان بأنّ الاهتزاز كان واضحًا في الأبنية السكنية، فيما لم ترد حتى اللحظة أي معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.

ووفقًا للمعلومات الأوّلية، وقع زلزال في البحر المتوسّط عند الساعة 11:31:27 صباحًا، على بُعد نحو 14 كيلومترًا شرق مدينة بافوس القبرصية، ما يفسّر شعور سكان الساحل اللبناني به بوضوح.

