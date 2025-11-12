يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله أحيا يوم الشهيد في جبل لبنان والشمال مؤكدًا التمسك بخيار المقاومة 
حزب الله أحيا يوم الشهيد في جبل لبنان والشمال مؤكدًا التمسك بخيار المقاومة 

2025-11-12 12:58
أحيا حزب الله يوم الشهيد، في منطقة جبل لبنان والشمال، من خلال إقامة أنشطة متنوعة في عكار والكورة مرورًا بجبيل وكسروان وصولًا إلى المتن الشمالي. 

في بلدة المعيصرة، حضر عوائل الشهداء في مجمع الإمام علي (ع) للمشاركة في الاحتفال المركزي الذي تحدث خلاله الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (دام حفظه) بحضور فعاليات سياسية وحزبية واجتماعية وبلدية وأهالي المنطقة. 

وأكدت المواقف، في ختام الحفل، التمسك بخيار المقاومة، فشدد عضو الهيئة التأسيسية للقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في الشمال الدكتور جاك رستم، خلال مشاركته في حفل يوم الشهيد، على: "ضرورة التضامن الوطني لمواجهة التهديدات الصهيونية والعدوان على سيادة لبنان". 

بدوره أشار رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير إلى أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الضامن الوحيد للحفاظ على الوطن في ظل العربدة الصهيونية في لبنان والمنطقة. 

شمالًا زار مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد وعضو المجلس السياسي في الحزب محمد صالح عوائل الشهداء وأضرحتهم، في بلدات بنهران وزغرتا المتاولة في الكورة، وأقامت كشافة الإمام المهدي (عج) مراسم تكريم الشهداء، كما زار الوفد منازل الشهداء في مدينة طرابلس. 

كذلك زار إمام بلدة حبشيت العكارية الشيخ علي إسماعيل، يرافقه وفد من مؤسسة الشهيد، منازل عوائل شهداء البلدة الذين ارتقوا في معركة أولي البأس دفاعًا عن لبنان وشعيه وإسنادًا لغزّة وفلسطين. 

وزار وفد حزب الله أضرحة الشهداء في بلدة حبشيت؛ حيث أقيمت مراسم خاصة وضعت خلالها أكاليل من الورود على أضرحة الشهداء. وشددت المواقف على أهمية الوحدة الوطنية والابتعاد عن خطاب التقسيم والفتنة الذي لا يخدم سوى أعداء لبنان.

