يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي كاريكاتور لـ"هآرتس" يسخر من نتنياهو

فلسطين

الأقمار الاصطناعية من غزة تكشف: أحياء بأكملها سويت بالأرض بعد وقف إطلاق النار
فلسطين

الأقمار الاصطناعية من غزة تكشف: أحياء بأكملها سويت بالأرض بعد وقف إطلاق النار

2025-11-12 13:27
60

أظهر تحليل جديد أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لصور أقمار صناعية حديثة، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"  دمّرت أكثر من 1500 مبنى داخل المناطق التي ظلّت تحت سيطرتها في قطاع غزّة، وذلك منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا. 

ووفقًا لتحليل الصور الذي أجراه قسم التحقيقات في "بي بي سي"، فإن أحياءً كاملة سُوِّيت بالأرض خلال أقل من شهر في المناطق الشرقية من جباليا وغزّة وخان يونس ورفح، وهي مناطق لم تشهد أي عمليات عسكرية جديدة بعد وقف النار. 

وأكد التقرير أن الدمار الذي رُصد في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال لا يمكن تبريره بالعمليات القتالية، مشيرًا إلى أن الصور تُظهر نمطًا ممنهجًا من التجريف والهدم الواسع للمباني السكنية والبنية التحتية، بما يوحي بتطبيق سياسة "الأرض الفارغة" أو إزالة الأحياء الفلسطينية من الوجود الميداني.

وأشار خبراء تحدثوا لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن هذه الممارسات قد تشكّل انتهاكًا خطيرًا لبنود وقف إطلاق النار، وقد ترقى إلى مستوى جريمة حرب، لكونها تتم خارج نطاق القتال وتستهدف مناطق مدنية بالكامل. 

وبيّنت "بي بي سي" أن العدد الفعلي للمباني المدمرة قد يكون أعلى بكثير من 1500، بسبب عدم توفر صورٍ فضائية محدثة لجميع مناطق القطاع، مؤكدة أن ما جرى توثيقه حتّى الآن يمثل جزءًا من حجم الدمار الحقيقي. 

وأشارت تحليلات أخرى بالتوازي مع تقرير "بي بي سي" إلى أن نحو 70% من مباني قطاع غزّة تعرّضت للدمار أو لأضرار جسيمة منذ بداية العدوان "الإسرائيلي"، فيما تُظهر صور إضافية قيام جرافات الاحتلال بتكديس الركام وتسوية مساحات واسعة بالأرض في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها محاولة لفرض واقع ميداني جديد وتقسيم القطاع فعليًا. 

ويأتي هذا الكشف في ظل صمت دولي متواصل، رغم تزايد التقارير الحقوقية والإعلامية التي تحذر من أن "إسرائيل" تستخدم وقف إطلاق النار كغطاء لاستكمال تدمير ما تبقى من القطاع وتفريغه من سكانه الأصليين.

 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
غزّة تواجه أزمة إنسانية خانقة وسط قيود
غزّة تواجه أزمة إنسانية خانقة وسط قيود "إسرائيلية" على المساعدات وخروقات متواصلة
فلسطين منذ 19 دقيقة
الأقمار الاصطناعية من غزة تكشف: أحياء بأكملها سويت بالأرض بعد وقف إطلاق النار
الأقمار الاصطناعية من غزة تكشف: أحياء بأكملها سويت بالأرض بعد وقف إطلاق النار
فلسطين منذ ساعة
الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 3 ساعات
العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 245 
العدو يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 245 
فلسطين منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
غزّة تواجه أزمة إنسانية خانقة وسط قيود
غزّة تواجه أزمة إنسانية خانقة وسط قيود "إسرائيلية" على المساعدات وخروقات متواصلة
فلسطين منذ 19 دقيقة
وزير الحرب الصهيوني يُقرر: إغلاق الإذاعة العسكرية
وزير الحرب الصهيوني يُقرر: إغلاق الإذاعة العسكرية "غالي تساهال" لمهاجمتها الجيش
عين على العدو منذ 25 دقيقة
"يوتيوب" تحارب القضية الفلسطينية
عين على العدو منذ 52 دقيقة
الأقمار الاصطناعية من غزة تكشف: أحياء بأكملها سويت بالأرض بعد وقف إطلاق النار
الأقمار الاصطناعية من غزة تكشف: أحياء بأكملها سويت بالأرض بعد وقف إطلاق النار
فلسطين منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة