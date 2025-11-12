يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي "يوتيوب" تحارب القضية الفلسطينية

إيران

بالفيديو| الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المُسيّرة
إيران

بالفيديو| الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المُسيّرة "شاهد 161"

2025-11-12 13:49
72

كشفت القوّة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، عن الطائرة المُسيّرة "شاهد 161" في حفل خاص أقيم اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني/ 2025، في الواحة الوطنية للفضاء.

وأجرى خبراء الطائرات المُسيّرة في القوّة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري اختبارًا لمحرك المُسيّرة "شاهد 161" خلال معرض إنجازات هذه القوّة في الواحة.

وتُعد مُسيّرة "شاهد 161" من بين أبرز منجزات القوّة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وقد صُمّمت لأداء مهام الاستطلاع والمراقبة والعمليات القتالية، مستفيدة من تقنيات محلية متطورة في مجالات الدفع والملاحة والسيطرة.

ويبلغ المدى التشغيلي للطائرة 150 كيلومترًا، فيما يصل وزن الإقلاع إلى 170 كيلوغرامًا، وتبلغ مدة التحليق ساعتين متواصلتين، ويصل الارتفاع الأقصى للطيران إلى 26 ألف قدم، في حين تبلغ السرعة القصوى أثناء التحليق 135 كيلومترًا في الساعة.

وتُطلق الطائرة باستخدام منصة إطلاق مركبة، كما يمكنها حمل قنبلتين تزن كلّ منهما حتّى 50 كيلوغرامًا، إضافة إلى تجهيزات بصرية ومراقبة متقدمة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطوير المنظومات الجوية محلية الصنع، بما ينسجم مع متطلبات المهام الحديثة ويدعم استقلالية البلاد في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الطائرات المسيرة حرس الثورة الاسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
بالفيديو| الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المُسيّرة
بالفيديو| الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المُسيّرة "شاهد 161"
إيران منذ ساعة
إيران تعلن استعدادها لنقل خبراتها الفنية في مجال صناعة الطيران إلى طاجيكستان
إيران تعلن استعدادها لنقل خبراتها الفنية في مجال صناعة الطيران إلى طاجيكستان
إيران منذ 3 ساعات
زيارة الجولاني إلى واشنطن وكذبة حقوق الإنسان الأميركية عنوان رئيسي في الصحف الإيرانية
زيارة الجولاني إلى واشنطن وكذبة حقوق الإنسان الأميركية عنوان رئيسي في الصحف الإيرانية
إيران منذ 5 ساعات
الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية تجسسية صهيو- أميركية
الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية تجسسية صهيو- أميركية
إيران منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
بالفيديو| الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المُسيّرة
بالفيديو| الحرس الثوري الإيراني يكشف عن الطائرة المُسيّرة "شاهد 161"
إيران منذ ساعة
إيران تعلن استعدادها لنقل خبراتها الفنية في مجال صناعة الطيران إلى طاجيكستان
إيران تعلن استعدادها لنقل خبراتها الفنية في مجال صناعة الطيران إلى طاجيكستان
إيران منذ 3 ساعات
الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية تجسسية صهيو- أميركية
الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية تجسسية صهيو- أميركية
إيران منذ 18 ساعة
إيران تستعد لإطلاق 3 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء
إيران تستعد لإطلاق 3 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء
إيران منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة