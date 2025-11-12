كشفت القوّة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، عن الطائرة المُسيّرة "شاهد 161" في حفل خاص أقيم اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني/ 2025، في الواحة الوطنية للفضاء.

وأجرى خبراء الطائرات المُسيّرة في القوّة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري اختبارًا لمحرك المُسيّرة "شاهد 161" خلال معرض إنجازات هذه القوّة في الواحة.

وتُعد مُسيّرة "شاهد 161" من بين أبرز منجزات القوّة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وقد صُمّمت لأداء مهام الاستطلاع والمراقبة والعمليات القتالية، مستفيدة من تقنيات محلية متطورة في مجالات الدفع والملاحة والسيطرة.

ويبلغ المدى التشغيلي للطائرة 150 كيلومترًا، فيما يصل وزن الإقلاع إلى 170 كيلوغرامًا، وتبلغ مدة التحليق ساعتين متواصلتين، ويصل الارتفاع الأقصى للطيران إلى 26 ألف قدم، في حين تبلغ السرعة القصوى أثناء التحليق 135 كيلومترًا في الساعة.

وتُطلق الطائرة باستخدام منصة إطلاق مركبة، كما يمكنها حمل قنبلتين تزن كلّ منهما حتّى 50 كيلوغرامًا، إضافة إلى تجهيزات بصرية ومراقبة متقدمة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطوير المنظومات الجوية محلية الصنع، بما ينسجم مع متطلبات المهام الحديثة ويدعم استقلالية البلاد في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة.

