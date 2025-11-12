استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدًا موسعًا من اللقاء الروحي العكاري، ضم ممثلين عن الطوائف الروحية كافة في محافظة عكار، حيث تناول اللقاء بحث لآخر التطورات والمستجدات الوطنية وأهمية زيارة البابا للبنان، إضافة إلى شؤون إنمائية وخدماتية عائدة لمنطقة عكار.

الرئيس بري أكد أمام الوفد أن لبنان في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى هذا المزيج الحقيقي الذي يمثله قولًا وعملًا اللقاء الروحي العكاري والذي يختصر في تكوينه صورة لبنان الحقيقية في العيش الواحد وفي الوحدة الوطنية.

وأضاف الرئيس بري قائلًا: "صدقوني بأن لبنان لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في المنطقة والتي تمثل نقيضًا لعنصرية "إسرائيل"، وإن الجنوب اللبناني ومنذ نشأة الكيان "الإسرائيلي" دفع ثمن التاريخ والجغرافيا ليس لأن أبناءه من طائفة محددة، بل العكس فالجنوب بتعدد طوائفه يشبه إلى حد كبير عكار وإقليم الخروب، وإن المخاطر "الإسرائيلية" التي هددته ولا تزال تهدده إنما هي مخاطر تهدد كل اللبنانيين الذين هم مطالبون بمقاربة هذه المخاطر والتحديات والتداعيات مقاربة وطنية وبأن يكونوا جميعًا جنوبيين في الجرح والهم والألم والأمل".

وتابع الرئيس بري: "أنتهزها مناسبة ومن خلالكم لكي أجدد توجيه الشكر لكل المناطق اللبنانية عامة والشمال وعكار خصوصًا الذي كان لبنانيًا جنوبيًا في استضافته ومؤازرته للنازحين من أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير".

وجدّد أمام الوفد المطالبة بوجوب أن تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها وكذلك الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب.

الرئيس بري أكد أن كل المصائب التي يعاني منها لبنان على المستوى الداخلي ناجمة عن الهروب من تنفيذ البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف لا سيما البند المتصل بتحقيق الإنماء المتوازن والذي وللأسف محافظة عكار بما تعانيه من حرمان هي ضحية عدم تنفيذ هذا البند ولغياب الإنماء المتوازن.

بدوره، سماحة مفتي عكار الشيخ محمد زيد بكار تحدث باسم اللقاء الروحي العكاري قائلًا: "تشرفنا اليوم بمعية اللقاء الروحي العكاري من أصحاب الفضيلة والسماحة والسيادة بلقاء دولة الرئيس نبيه بري، لنقف على المستجدات الحاصلة اليوم على الصعيد السياسي فضلًا عن الاعتداءات المتكررة وللأسف على جنوبنا، ودولته دائمًا يمثل العصب الأساسي في تدوير الزوايا وهو ضمانة محلية وإقليمية وعربية وإسلامية".

وأضاف: "واستمعنا أيضًا إلى شرحه وتوضيحاته حول ما يجري ويحصل، وشددنا من خلال اللقاء أيضًا على أهمية العيش الواحد الإسلامي المسيحي، مرحبين جميعًا بزيارة قداسة البابا إلى لبنان التي تعطي هذه الصورة الجميلة الرائعة عن بلدنا، كما تطرقنا أيضًا إلى شؤون ومطالب عكارية وعلى رأسها مطار القليعات وإقرار قانون الشراكة ثم بعد ذلك التلزيم وأيضًا موضوع الجامعة اللبنانية والإسراع فيها وموضوع المستشفيات الحكومية".

وتابع المفتي بكار: "شددنا أيضًا على أهمية اتفاق الطائف ودوره في تثبيت الوحدة والعيش في لبنان وإنهاء كل هذه الأزمات، داعين الجميع إلى الترفع عن الخلافات الشخصية والالتفاف حول دولة المؤسسات والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والقضائية ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذا البلد دوام التوفيق والسداد والحفظ وأن يقر الله تعالى أعيننا بالنصر والتحرير".

الرئيس بري استقبل أيضًا أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية النائب هادي أبو الحسن، حيث جرى بحث لآخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع العامة وشؤونًا تشريعية.

كما تابع رئيس المجلس الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال استقباله الوزير السابق نهاد المشنوق.

