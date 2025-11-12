يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
لبنان

الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع تواصل أنشطتها التوعوية والتكريمية

2025-11-12 14:42
في سياق مواصلة رسالتها الصحية والاجتماعية والتربوية، نظّمت الهيئة الصحية الإسلامية – مديرية البقاع سلسلة من الأنشطة المتنوعة خلال الأسبوع الجاري، شملت مجالات التوعية الصحية، والدعم النفسي، والتكريم للشهداء.

وفاءً للدماء الزكية واستلهامًا من كلمات سماحة الأمين العام، أحيت الهيئة الصحية الإسلامية – مديرية البقاع – دائرة الإعلام والأنشطة بالتعاون مع مركز فرج بلوق الصحي، ذكرى يوم شهيد حزب الله في مدينة بعلبك، بمشاركة مؤسسات وفعاليات اجتماعية. 

وتضمّن النشاط وضع إكليل من الورد على أضرحة الشهداء وزيارة منزل متطوعة زوجة شهيد من شهداء أولي البأس، تأكيدًا على عهد الوفاء والحفاظ على الأمانة التي تركها الشهداء.

وفي إطار الأنشطة التثقيفية الهادفة إلى تعزيز الثقافة الصحية، أطلقت مديرية الصحة الاجتماعية في الهيئة سلسلة ورش بعنوان "كيف نبني جسدًا مجاهدًا"، بدأت من بلدة العين بمشاركة عناصر من كشافة الإمام المهدي (عج). 

وتناولت الورش مواضيع الصحة العامة، اللياقة البدنية، التغذية السليمة، والعادات الصحية، وسط تفاعل كبير من المشاركين.

واستُكملت الورش في حسينية مقراق بمشاركة الجوالة والقادة الكشفيين من بلدتي أمهز ومقراق، حيث قدّمها ممرض ومعالج فيزيائي، وتميزت الورشة بالانضباط والتفاعل الإيجابي من الحضور.

وفي بادرة تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية والرفاه المهني، نظّمت الهيئة الصحية الإسلامية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلسلة لقاءات دعم نفسي للعاملين في المراكز الصحية في البقاع. قدّمت الجلسات الاختصاصيتان زينب حمود وإيمان صالح بالتعاون مع دائرة الصحة النفسية، وتناولت موضوعات مثل إدارة الضغوط، الحداد، التوازن بين الحياة والعمل، وتقنيات الاسترخاء الذهني. وشكّلت الجلسات مساحة للتعبير عن التحديات التي يواجهها العاملون في ظل الظروف الصعبة والأزمات المتلاحقة.

وتأتي هذه الأنشطة المتكاملة في إطار حرص الهيئة الصحية الإسلامية على الجمع بين الرسالة الصحية، والتربوية، والاجتماعية، بما يعزز ثقافة الوعي والعطاء والتكافل في المجتمع البقاعي.

 

 

لبنان حزب الله الهيئة الصحية الإسلامية يوم الشهيد
