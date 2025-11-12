تتواصل الأعمال الإنمائية في مختلف مناطق البقاع، ضمن خطة متكاملة لتحسين البنى التحتية وتعزيز النظافة العامة، بمبادرات من اتحادات البلديات وبتعاون ميداني مع البلديات المحلية.

ففي بلدة بيت شاما – العقيدية، أنجز اتحاد بلديات غرب بعلبك شقّ طريق جديد في مرتفعات البلدة، بتكليفٍ من رئيس الاتحاد عباس العزير ومتابعة مباشرة من بلدية بيت شاما – العقيدية، بهدف تسهيل وصول الأهالي إلى أراضيهم وممتلكاتهم الزراعية. كما قامت آليات الاتحاد بمسح جوانب الطريق وإزالة النفايات والأتربة المتراكمة، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات والحد من المخاطر البيئية.

وفي مدينة بعلبك، باشرت بلدية بعلبك أعمال دهان الأحواض الوسطية الممتدة من مستديرة الجبلي باتجاه ميدان الشهداء (عين بورضاي) وصولًا إلى شارع الشهيد حسان اللقيس، بإشراف رئيس البلدية أحمد الطفيلي، ونائب رئيس بلدية دورس؛ فريد الطفيلي، ووكيل شركة BMA للدهانات؛ حسان مفلح. وأعلن الطفيلي أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل المسار الممتد من مستديرة الجبلي حتى موقف القلعة المقابل لأوتيل بلميرا.

وفي السياق نفسه، أطلق اتحاد بلديات جنوب بعلبك حملة تنظيف شاملة للحوض الوسطي، تمتد من بلدة طليا وصولًا إلى أنصار، وتشمل الطرقات الرئيسة والمساحات العامة. وأوضح رئيس الاتحاد زياد طليس، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المتواصلة لتحسين الواقعين البيئي والمعيشي في المنطقة، بالتعاون مع البلديات والجهات المختصة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين المواطنين والبلديات لضمان استدامة النظافة العامة.

هذه الورش والأنشطة المتوازية تعكس اهتمام السلطات المحلية في البقاع بتطوير الخدمات وتعزيز بيئة نظيفة ومستدامة، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الصورة العامة للمناطق البقاعية.

الكلمات المفتاحية