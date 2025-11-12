يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"بلومبرغ": واشنطن تدرس إنشاء قاعدة مؤقتة قرب غزّة لإيواء 10 آلاف جندي

2025-11-12 17:50
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة "تدرس إمكانية بناء قاعدة مؤقتة قادرة على إيواء نحو 10 آلاف شخص بالقرب من قطاع غزّة"، وذلك في إطار مساعيها لتشكيل "قوة استقرار تضم قوات من دول أخرى لمراقبة وقف إطلاق النار، دون مشاركة القوات الأميركية في العمليات".

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة، تسعى البحرية الأميركية إلى الحصول على تقدير للتكلفة من قائمة الشركات المؤهلة مسبقًا، لإنشاء "قاعدة عمليات عسكرية مؤقتة ذاتية الاستدامة، قادرة على دعم 10 آلاف فرد وتوفير 10 آلاف قدم مربع من مساحة المكاتب لمدة 12 شهرًا".

ويُحدد طلب المعلومات الموقع المحتمل للقاعدة بأنه "بالقرب من غزّة، إسرائيل"، وقد أُرسل الطلب في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لمصدرين مطّلعين طلبا عدم الكشف عن هويتَيهما لمناقشتهما مداولاتٍ خاصة، في حين كان من المقرر تقديم الردود على الطلب في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

