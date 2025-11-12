يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي ليفربول يخطط لإيجاد بديل محمد صلاح

عربي ودولي

فقدان 42 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية بعد انقلاب قارب مطاطي
عربي ودولي

فقدان 42 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية بعد انقلاب قارب مطاطي

2025-11-12 18:21
47

قالت "المنظمة الدولية للهجرة"، الأربعاء (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، إنّ "42 مهاجرًا على الأقل فُقدوا ويفترض أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا"، مشيرة إلى أنّ المهاجرين كانوا من السودان ونيجيريا والكاميرون والصومال.

وأنقذت السلطات الليبية 7 ناجين كانوا قد تاهوا في البحر لمدة 6 أيام بعد غرق السفينة التي كانت تحمل 49 شخصًا بالقرب من حقل "البوري" النفطي، وهو منشأة بحرية تقع شمال غرب الساحل الليبي.

وأصبحت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وذكرت المنظمة أنّ "عدد المهاجرين الذين غرقوا في وسط البحر الأبيض المتوسط قد تجاوز بالفعل ألف مهاجر هذا العام"، وأن "حادثة هذا الأسبوع رفعت العدد إلى أبعد من ذلك". وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه في جميع أنحاء البحر المتوسط، سُجِّلت 2452 حالة وفاة من هذا النوع في 2024.

ولفت البيان إلى أنّ "هذا الحدث المأساوي الذي يأتي بعد أسابيع فقط من حوادث مميتة أخرى قبالة سواحل سورمان ولامبيدوزا، يسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط".

يُذكر أنّه في اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، حثت عدة دول، من بينها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون، ليبيا، أمس الثلاثاء، على إغلاق مراكز الاحتجاز التي تقول جماعات حقوقية إن المهاجرين واللاجئين تعرضوا فيها للتعذيب والإساءة وأحيانًا القتل.

الكلمات المفتاحية
ليبيا الهجرة الهجرة غير الشرعية
إقرأ المزيد
المزيد
أزمة تجنيد متفاقمة في كييف..
أزمة تجنيد متفاقمة في كييف.. "الرجال" يفرّون من التعبئة
عربي ودولي منذ ساعة
إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية لعام 2025
إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية لعام 2025
عربي ودولي منذ ساعة
عراقتشي ولافروف يبحثان التطورات الإقليمية والدولية وملف مجلس محافظي الطاقة الذرية
عراقتشي ولافروف يبحثان التطورات الإقليمية والدولية وملف مجلس محافظي الطاقة الذرية
عربي ودولي منذ ساعتين
وسط هجمات مكثّفة.. روسيا تتقدم في كوبيانسك وتؤكد استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا
وسط هجمات مكثّفة.. روسيا تتقدم في كوبيانسك وتؤكد استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
فقدان 42 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية بعد انقلاب قارب مطاطي
فقدان 42 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية بعد انقلاب قارب مطاطي
عربي ودولي منذ ساعتين
وفد ليبي في بيروت.. القاضي الشامي يكشف لموقع
وفد ليبي في بيروت.. القاضي الشامي يكشف لموقع "العهد" تفاصيل الزيارة 
تحقيقات ومقابلات 2025-11-04
فرنسا: ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة سجنه لـ5 سنوات 
فرنسا: ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة سجنه لـ5 سنوات 
عربي ودولي 2025-10-21
في الذكرى الـ47 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه.. كلمة متلفزة للرئيس برّي اليوم
في الذكرى الـ47 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه.. كلمة متلفزة للرئيس برّي اليوم
لبنان منذ شهرين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة