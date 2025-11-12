يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ليفربول يخطط لإيجاد بديل محمد صلاح
ليفربول يخطط لإيجاد بديل محمد صلاح

2025-11-12 18:22
يخطط نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى التعاقد مع لاعب مميّز لخلافة النجم المصري محمد صلاح الذي يعاني من بداية صعبة هذا الموسم.

وتراجعت نتائج ليفربول في الآونة الأخيرة بعد بداية الموسم القوية؛ إذ فاز الفريق في مباراة واحدة من آخر 6 مباريات بالبريميرليغ، وهو ما جعل اللاعبين عرضة لانتقادات شديدة نال منها صلاح النصيب الأكبر وسط تساؤلات متزايدة حول تراجع مستواه وأدائه بالمباريات الأخيرة.

وذكر موقع "إنسايدر فوتبول" المتخصص في أخبار كرة القدم، أنّ ليفربول يراقب باهتمام شديد الغامبي يانكوبا مينتيه جناح برايتون ألبيون.

وأضاف أنّ اهتمام ليفربول بمينتيه (21 عامًا) يأتي في إطار خطط النادي بعيدة المدى لإيجاد بديل لصلاح وبناء فريق للمستقبل.

ويبدو أنّ ليفربول معجب كثيرًا بسرعة مينتيه وأسلوب لعبه المباشر الذي يتناسب تمامًا مع طريقة لعب "الريدز" على حد قول الموقع.

وأشاد المحللون بقدرات مينتيه؛ إذ قال أحدهم، إنه "مثير للغاية ومن أكثر اللاعبين تميزًا في الدوري الإنجليزي. من الطبيعي أن يرتبط اسمه بليفربول خاصة أنه عمل سابقًا مع (مدرب ليفربول الحالي) آرني سلوت في موسمه الأخير مع فينورد".

وأضاف: "ليس من المستغرب أن يضعه ليفربول على قائمة اهتماماته خصوصًا مع الحديث المستمر عن إيجاد بديل طويل الأمد لمحمد صلاح".

وفي المقابل، لا يرغب برايتون في التخلي عن خدمات مينتيه بسهولة خاصة بعد بدايته المميزة هذا الموسم (سجل هدفًا وصنع 3 بالدوري) ومن أجل ذلك حدد سعرًا كبيرًا في حال أراد أحد الأندية التعاقد معه وصل إلى 60 أو 70 مليون جنيه إسترليني.

ويشعر سلوت بالقلق الشديد من تراجع مستوى عدد من لاعبيه الأساسيين، وهو ما ظهر جليًا على نتائج الفريق هذا الموسم.

وكان صلاح في مقدمة من طاولتهم الانتقادات، خصوصًا أنّ أرقامه الموسم الماضي (29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة) تبدو بعيدة تمامًا عن الموسم الحالي حتى الآن (4 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 11 مباراة).

يُذكر أن صلاح جدد عقده مع ليفربول في نيسان/أبريل الماضي لمدة موسمين؛ أي حتى صيف عام 2027، وعليه لا يخطط ليفربول لبيعه في الوقت الحالي، أملًا في أن يستعيد أفضل مستوياته في المباريات القادمة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي لكرة القدم
