يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي وسط هجمات مكثّفة.. روسيا تتقدم في كوبيانسك وتؤكد استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا

عربي ودولي

مادورو يشكّل قيادات دفاع وطني ويعلن التعبئة لمواجهة أي عدوان أميركي محتمل
عربي ودولي

مادورو يشكّل قيادات دفاع وطني ويعلن التعبئة لمواجهة أي عدوان أميركي محتمل

2025-11-12 18:32
88

في خطوة جديدة تؤكد استعداد فنزويلا لمواجهة أي تهديد خارجي، أمر الرئيس نيكولاس مادورو بتشكيل "قيادات الدفاع الوطني"، في إطار ما وصفه بخطة شاملة لتنظيم المقاومة الشعبية والتصدي لأي تدخل عسكري أميركي محتمل.

وخلال كلمة ألقاها في العاصمة كاراكاس، أوضح مادورو أن هذه القيادات ستكون تابعة للقيادة العملياتية الإستراتيجية في الجيش، وستتولى مهام الدفاع الشعبي المحلي في حال فُرض صراع مسلح، قائلًا: "إذا فُرض علينا صراع، يجب أن يكون الدفاع الشعبي جاهزًا في كلّ حيّ ومدينة".

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن بلاده تتعرض منذ أكثر من 14 أسبوعًا لـ"حرب نفسية وإعلامية شرسة"، لافتًا إلى أن تشكيل هذه الوحدات يهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية وضمان استمرار الخدمات العامة والبنى التحتية الحيوية في حال التعبئة العامة.

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن كاراكاس بدأت فعليًّا نشر أسلحة ومعدات روسية الصنع؛ استعدادًا لاحتمال تعرضها لهجوم جوي أو بري من الولايات المتحدة. كما تخطط، وفق المصادر، لاعتماد إستراتيجيتين دفاعيتين في حال وقوع العدوان: الأولى تقوم على "حرب العصابات" أو ما تسميه الحكومة بـ"المقاومة المطوّلة"، والثانية تُعرف بـ"الفوضى"، وتستخدم فيها أجهزة المخابرات وأنصار الحزب الحاكم لإرباك القوات المعادية في المدن.

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق إرسال سفن حربية وغواصات إلى السواحل الفنزويلية، بذريعة مكافحة تهريب المخدرات، فيما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن الجيش الأميركي "جاهز لتنفيذ عمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا".

وفي مواجهة هذه التهديدات، أكد مادورو أن بلاده حشدت أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون عنصر من القوات النظامية والمتطوعين، مؤكدًا استعداد فنزويلا "للدفاع عن سيادتها بكلّ الوسائل الممكنة".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية فنزويلا نيكولاس مادورو
إقرأ المزيد
المزيد
أزمة تجنيد متفاقمة في كييف..
أزمة تجنيد متفاقمة في كييف.. "الرجال" يفرّون من التعبئة
عربي ودولي منذ ساعة
إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية لعام 2025
إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية لعام 2025
عربي ودولي منذ ساعة
عراقتشي ولافروف يبحثان التطورات الإقليمية والدولية وملف مجلس محافظي الطاقة الذرية
عراقتشي ولافروف يبحثان التطورات الإقليمية والدولية وملف مجلس محافظي الطاقة الذرية
عربي ودولي منذ ساعتين
وسط هجمات مكثّفة.. روسيا تتقدم في كوبيانسك وتؤكد استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا
وسط هجمات مكثّفة.. روسيا تتقدم في كوبيانسك وتؤكد استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
مادورو يشكّل قيادات دفاع وطني ويعلن التعبئة لمواجهة أي عدوان أميركي محتمل
مادورو يشكّل قيادات دفاع وطني ويعلن التعبئة لمواجهة أي عدوان أميركي محتمل
عربي ودولي منذ ساعتين
"بلومبرغ": واشنطن تدرس إنشاء قاعدة مؤقتة قرب غزّة لإيواء 10 آلاف جندي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
أميركا صانعة الإرهاب وإعادة تدوير قادته جيواستراتيجيًّا
أميركا صانعة الإرهاب وإعادة تدوير قادته جيواستراتيجيًّا
مقالات منذ 7 ساعات
زيارة الجولاني إلى واشنطن وكذبة حقوق الإنسان الأميركية عنوان رئيسي في الصحف الإيرانية
زيارة الجولاني إلى واشنطن وكذبة حقوق الإنسان الأميركية عنوان رئيسي في الصحف الإيرانية
إيران منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة