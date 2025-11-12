يواصل الجيش الروسي تقدّمه في محاور القتال في أوكرانيا، مع تكثيف هجماته في كوبيانسك بعد السيطرة على الجزء الشرقي من المدينة، في ظل تأكيد من الكرملين على الاستعداد لاستئناف المفاوضات.

وفي آخر بيان لها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ قوات مجموعة "الغرب" الروسية عززت تموضعها في محيط كوبيانسك، و"تواصل القضاء على مجموعات القوات الأوكرانية"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية بأن "قوات مجموعة "الغرب" حسّنت "مواقعها على طول الخط الأمامي، وألحقت خسائر بشرية ومادية بمعدات ثلاثة ألوية آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الجوي، ولواء من الحرس الوطني قرب بلدتي بيتروبافلوفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف، وسفياتوغورسك وكوروفيي يار ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الوزارة: "في محيط قرية كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، واصلت وحدات الهجوم التابعة للجيش تدمير مجموعة العدو المحاصرة".

وقالت الوزارة في بيانها: "عززت وحدات مجموعة قوات المركز مواقعها التكتيكية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيليتسكوي، وشيفتشينكو، وفولنوي، وتوريتسكوي، وروزي لوكسمبورغ، ودوبروبيليا، ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واكتمل تطهير بلدة سوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية من المسلحين الأوكرانيين".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، سيطرة القوات التابعة لها على "بلدة نوفوأوسبينوفسكويه في مقاطعة زابوروجيا، إضافة لتحرير الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك بالكامل". وأفادت: "رغم القصف العنيف والهجمات المضادة، تصرف الجنود بشجاعة وانسجام، واخترقوا خط الدفاع، وطهروا النقاط الحصينة والمخابئ، ورفعوا العلم الروسي فوق الجزء المركزي من البلدة"، في حين عززت وحدات من مجموعة قوات "المركز" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية بالقوات المسلحة الأوكرانية.

أوكرانيا: روسيا تكثّف هجماتها

بدوره، أوضح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، أنّ القوات الروسية تكثّف هجماتها على محور بوكروفسك في مقاطعة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وكثّفت تحركاتها في منطقة زابوروجيا "مستغلة الضباب الكثيف".

وأضاف سيرسكي أنّ الوضع تدهور في محورَي ألكسندريفكا وغولياي بوليه، حيث تمكنت القوات الروسية من السيطرة على 3 بلدات، وقال إن الوضع أصبح أسوأ بكثير في منطقة زابوروجيا، مع اقتراب الحرب من نهاية عامها الرابع.

الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية؛ دميتري بيسكوف، الأربعاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بأن روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لا نزال منفتحين على عملية التفاوض، ولا يمكن إجراء عملية التفاوض منفردة في ظل رفض نظام كييف مناقشة أي شيء والإجابة على الأسئلة المطروحة".

وأشار بيسكوف إلى أنّ "نظام كييف مذنب بذنوب كثيرة، والفساد أحدها، والفساد هو الظاهرة التي تنخر نظام كييف من الداخل. إنهم يسرقون معظم الأموال التي يتلقونها من الأوروبيين والأميركيين".

وأوضح بيسكوف، أنّ الأوروبيين يظهرون ميلًا لتشجيع كييف على مواصلة الحرب، فيما تميل الولايات المتحدة الأميركية إلى التريث.

