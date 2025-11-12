يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقتشي ولافروف يبحثان التطورات الإقليمية والدولية وملف مجلس محافظي الطاقة الذرية
عراقتشي ولافروف يبحثان التطورات الإقليمية والدولية وملف مجلس محافظي الطاقة الذرية

2025-11-12 18:51
89

بحث وزير الخارجية الإيراني؛ عباس عراقتشي، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء 12/ تشرين الثاني / نوفمبر 2025 ، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب التحضيرات الجارية للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال الاتصال، تطرق عراقتشي إلى الاشتباكات الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، مؤكداً ضرورة إرساء السلام والهدوء في المنطقة، والدفع باتجاه اعتماد لغة الحوار والتعاون بين الدول الإقليمية.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني إلى استمرار المشاورات الثنائية بين طهران وموسكو، والتنسيق مع سائر دول المنطقة، بما يعزز جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي الشأن الفلسطيني، أشار عراقجي إلى التحركات الأميركية والأوروبية في مجلس الأمن، ولا سيما مشروع القرار الذي يهدف إلى فرض "وصاية دولية" على غزة وفلسطين، مؤكداً أن مثل هذه المخططات تتعارض مع مبادئ الاستقلال وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهي محكومة بالفشل.

من جهته، رحّب وزير الخارجية الروسي بالاتصال، معلناً استعداد موسكو لمواصلة التنسيق والمشاورات مع طهران، ومشدداً على أهمية التعاون بين دول المنطقة للحفاظ على الأمن الجماعي.

كما بحث الجانبان تطورات العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدَين استمرار التنسيق الثلاثي بين طهران وموسكو وبكين في هذا المجال.

