يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي ناصر الدين: نسعى لضم لقاح الـHPV إلى الروزنامة الوطنية

لبنان

الموسوي: نحذر من التمادي في التطاول على مجتمع المقاومة
لبنان

الموسوي: نحذر من التمادي في التطاول على مجتمع المقاومة

2025-11-12 20:08
61

أكد المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله؛ السيد حسين الموسوي، أن سلاح المقاومة "خط أحمر لا يمكن المساس به"، محذرًا من "التمادي في التطاول أو التضييق على مجتمع المقاومة امتثالًا لأوامر الخارج".

وفي كلمته خلال إحياء يوم شهيد حزب الله في بلدة النبيّ شيث، شدّد الموسوي على أن "الحديث عن نزع سلاح المقاومة لا مكان له في قاموسنا"، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف في الداخل "يحلمون بما يسمّونه نزع السلاح، وهم يتناسون أن هذا السلاح هو الذي حمى لبنان وشعبه في وجه الصهاينة والإرهاب".

وقال الموسوي: "نحن نقول بالحوار والتفاعل والتعاون من أجل وطننا وشعبنا وأجيالنا وسيادتنا الحقيقية، أما من يريد أن يُملي علينا شروط أميركا وشركائها فلن يجد منا إلا الرفض".

وأضاف أن أدعياء السيادة لم يتعلموا من الدجاجة الأم التي تستنفر عندما يهدّد صيصانها الخطر؛ تقاتل وتهجم، ولا تهرب ولا تقف على الحياد، ولا تصدق أميركا ولا ترفع الراية البيضاء مستسلمةً ذليلةً".

وفي جانب من كلمته، توجّه الموسوي إلى السيد عباس الموسوي بالقول: هنيئًا لك يا سيد عباس التحاق حبيبك السيد حسن بركبك السماوي. رايتكم، راية الحسين؛ راية الشهادة والنصر، وستبقى عالية نفديها بالغالي والنفيس، وحزب الله هم الغالبون.

وختم الموسوي مؤكّدًا أن من ينصاع للأوامر الأميركية لا يعنيه سلاح الصهاينة ولا اغتصابهم للأراضي في لبنان وفلسطين وسورية، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج لن يخدم سوى أعداء الوطن.

وختم الموسوي قائلًا: "احذروا من التمادي في التطاول والتضييق على مجتمع المقاومة امتثالًا لأمر أميركا وشركائها الذين أثبتوا في غزّة أنهم لا يحملون للشعوب إلا الظلم والقتل والإبادة، وهو ما عبّر عنه أحرار أميركا في انتخاباتهم الأخيرة، وخصوصًا في نيويورك".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
ناصر الدين: نسعى لضم لقاح الـHPV إلى الروزنامة الوطنية
ناصر الدين: نسعى لضم لقاح الـHPV إلى الروزنامة الوطنية
لبنان منذ 21 دقيقة
الموسوي: نحذر من التمادي في التطاول على مجتمع المقاومة
الموسوي: نحذر من التمادي في التطاول على مجتمع المقاومة
لبنان منذ 52 دقيقة
ورش إنمائية وبيئية في البقاع: تعبيد طرق وتنظيف أحواض لرفع مستوى الخدمات العامة
ورش إنمائية وبيئية في البقاع: تعبيد طرق وتنظيف أحواض لرفع مستوى الخدمات العامة
لبنان منذ 4 ساعات
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع تواصل أنشطتها التوعوية والتكريمية
الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع تواصل أنشطتها التوعوية والتكريمية
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
ناصر الدين: نسعى لضم لقاح الـHPV إلى الروزنامة الوطنية
ناصر الدين: نسعى لضم لقاح الـHPV إلى الروزنامة الوطنية
لبنان منذ 21 دقيقة
الموسوي: نحذر من التمادي في التطاول على مجتمع المقاومة
الموسوي: نحذر من التمادي في التطاول على مجتمع المقاومة
لبنان منذ 52 دقيقة
غابة بكاسين اللبنانية تواجه خطر الزوال: الجفاف والحشرات الغازية يهددان إرث الصنوبر
غابة بكاسين اللبنانية تواجه خطر الزوال: الجفاف والحشرات الغازية يهددان إرث الصنوبر
منوعات منذ ساعتين
رسائل خطاب الشيخ قاسم: دفعٌ ودعمٌ للموقف اللبناني
رسائل خطاب الشيخ قاسم: دفعٌ ودعمٌ للموقف اللبناني
خاص العهد منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة