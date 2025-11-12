أكد المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله؛ السيد حسين الموسوي، أن سلاح المقاومة "خط أحمر لا يمكن المساس به"، محذرًا من "التمادي في التطاول أو التضييق على مجتمع المقاومة امتثالًا لأوامر الخارج".

وفي كلمته خلال إحياء يوم شهيد حزب الله في بلدة النبيّ شيث، شدّد الموسوي على أن "الحديث عن نزع سلاح المقاومة لا مكان له في قاموسنا"، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف في الداخل "يحلمون بما يسمّونه نزع السلاح، وهم يتناسون أن هذا السلاح هو الذي حمى لبنان وشعبه في وجه الصهاينة والإرهاب".

وقال الموسوي: "نحن نقول بالحوار والتفاعل والتعاون من أجل وطننا وشعبنا وأجيالنا وسيادتنا الحقيقية، أما من يريد أن يُملي علينا شروط أميركا وشركائها فلن يجد منا إلا الرفض".

وأضاف أن أدعياء السيادة لم يتعلموا من الدجاجة الأم التي تستنفر عندما يهدّد صيصانها الخطر؛ تقاتل وتهجم، ولا تهرب ولا تقف على الحياد، ولا تصدق أميركا ولا ترفع الراية البيضاء مستسلمةً ذليلةً".

وفي جانب من كلمته، توجّه الموسوي إلى السيد عباس الموسوي بالقول: هنيئًا لك يا سيد عباس التحاق حبيبك السيد حسن بركبك السماوي. رايتكم، راية الحسين؛ راية الشهادة والنصر، وستبقى عالية نفديها بالغالي والنفيس، وحزب الله هم الغالبون.

وختم الموسوي مؤكّدًا أن من ينصاع للأوامر الأميركية لا يعنيه سلاح الصهاينة ولا اغتصابهم للأراضي في لبنان وفلسطين وسورية، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج لن يخدم سوى أعداء الوطن.

وختم الموسوي قائلًا: "احذروا من التمادي في التطاول والتضييق على مجتمع المقاومة امتثالًا لأمر أميركا وشركائها الذين أثبتوا في غزّة أنهم لا يحملون للشعوب إلا الظلم والقتل والإبادة، وهو ما عبّر عنه أحرار أميركا في انتخاباتهم الأخيرة، وخصوصًا في نيويورك".

