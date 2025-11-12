أعلنت الحكومة الهندية، الأربعاء (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، أنّ الانفجار الذي وقع قرب القلعة الحمراء التاريخية في نيودلهي هذا الأسبوع وأدى إلى مقتل 12 شخصًا، يُعد "حادثًا إرهابيًا" نفذته جهات معادية للوطن. ويعد هذا الحادث الأمني الأكبر منذ واقعة كشمير في إبريل الماضي، والتي أودت بحياة 26 مدنيًا وأدت إلى اندلاع اشتباكات مع باكستان.

وتم الانفجار في حيّ دلهي القديم المكتظ قرب أحد أبرز معالم البلاد، حيث يلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي سنويًا خطاب الاستقلال. وقد وصف مودي الانفجار بأنه “مؤامرة” وتوعد بمحاسبة المسؤولين عنه.

وأكدت كبيرة المسؤولين الطبيين في مستشفى “إل إن جاي بي” في نيودلهي؛ ريتو ساكسينا، مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 30 بجروح جراء الحادث.

وتولت وكالة التحقيق الوطنية الهندية إجراء الأبحاث والتحقيقات، تزامنًا مع اعتقال الشرطة لعصابة ومصادرة متفجرات وبنادق هجومية.

وذكرت الشرطة أن الموقوفين يرتبطون بجماعتَي “جيش محمد” المتمركزة في باكستان و”أنصار غزوات الهند” التابعة لتنظيم القاعدة في كشمير، وهما مصنفتان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الهند.

وبعد اجتماعه مع قيادات الأمن، شدد وزير الداخلية أميت شاه على ضرورة كشف جميع المتورطين في الحادث الإرهابي وتعقبهم.

