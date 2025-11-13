في عدوان جديد على الأراضي اللبنانية، شنّت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" فجر اليوم الخميس (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) سلسلة غارات استهدفت مجرى نهر طيرفلسيه ومحيط بلدة الزرارية في الجنوب.

ووفق المعلومات الميدانية، نفّذت الطائرات الغارات على دفعات متتالية، حيث سقطت بعض الصواريخ التي لم تنفجر، قبل أن تُسمع لاحقًا انفجارات أخرى ناجمة عن صواريخ إضافية أطلقتها الطائرات على نقاط مختلفة على امتداد مجرى النهر.

في موازاة ذلك، توغلت قوة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية، ونفذت تفجيرًا داخل المنطقة، في استمرارٍ لخروقات الاحتلال المتكرّرة للسيادة اللبنانية.

