موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي المقاومة تتمسك بـ"إستراتيجية الغموض" وتعلن استعدادها للحرب: قاسم أطلق "الإنذار الأول"

لبنان

غارات
لبنان

غارات "إسرائيلية" تستهدف مجرى نهر طيرفلسيه وتفجير في عيترون

2025-11-13 07:07
124

في عدوان جديد على الأراضي اللبنانية، شنّت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" فجر اليوم الخميس (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) سلسلة غارات استهدفت مجرى نهر طيرفلسيه ومحيط بلدة الزرارية في الجنوب.

ووفق المعلومات الميدانية، نفّذت الطائرات الغارات على دفعات متتالية، حيث سقطت بعض الصواريخ التي لم تنفجر، قبل أن تُسمع لاحقًا انفجارات أخرى ناجمة عن صواريخ إضافية أطلقتها الطائرات على نقاط مختلفة على امتداد مجرى النهر.

في موازاة ذلك، توغلت قوة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية، ونفذت تفجيرًا داخل المنطقة، في استمرارٍ لخروقات الاحتلال المتكرّرة للسيادة اللبنانية.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان الحدود عيترون الجنوب
