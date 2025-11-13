في ظل تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أحرق مستوطنون صهاينة، فجر اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، أجزاءً من مسجد في بلدة دير استيا في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه.

في هذا السياق، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجريمة النكراء التي وقعت في مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي كفل حارس ودير استيا، في محافظة سلفيت، حيث أدت إلى إحراق أجزاء من المسجد وتلطيخه بكتابات عنصرية من عصابات المستعمرين الذين يعتدون بشكل يومي على المقدسات الإسلامية وعلى ممتلكات المواطنين في ازدياد ممنهج في وتيرة هذه الانتهاكات ونوعيتها.

قالت الوزارة، في بيانها، إن إحراق المسجد يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت اليها آلة التحريض "الإسرائيلية" العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مضيفة أن هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم. كما أوضحت أنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة، في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من الاحتلال "الإسرائيلي" وعصابات مستعمريه. ورأت أن هذا الاعتداء عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم "الإسرائيلية" المتسلسلة بحق المقدسات.

وأضافت الأوقاف أن تكرار الاعتداءات على المقدسات، من حرق وإغلاق ومنع الأذان، ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال، فهذه الجريمة قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة وإقامة دور العبادة.

وطالبت وزارة الأوقاف المؤسسات الإسلامية الدولية(منظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي والدول العربية والإسلامية) بأن تعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التي فاقت كل وصف. كما طالبت المجالس المحلية والمواطنين بأخذ الحيطة والحذر في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها أبناء الشعب.

