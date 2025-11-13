يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ترامب يوقّع على نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة 
ترامب يوقّع على نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة 

2025-11-13 10:33
ترامب يوقّع على تشريع ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد 43 يومًا
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريع ينهي أطول إغلاق حكومي، في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعتين تقريبًا من تصويت مجلس النواب على استنئاف المساعدات الغذائية ودفع أجور مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين وإعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية.

هذا؛ وأقر المجلس، والذي يسيطر عليه الجمهوريون، الحزمة بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209 أصوات، بدعم من ترامب الذي حافظ على تماسك حزبه إلى حد كبير في مواجهة المعارضة الشديدة من الديمقراطيين.

مع توقيع ترامب على مشروع القانون، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع، سيعود الموظفون الاتحاديون إلى عملهم، بدءًا من اليوم الخميس بعد إغلاق استمر 43 يومًا. لكن لمّا يتضح بعد مدى سرعة استئناف الخدمات والعمليات الحكومية الكاملة.

وسيمدد القانون التمويل حتّى 30 كانون الثاني/يناير، تاركًا الحكومة الاتحادية على مسار سيؤدي إلى إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنويًا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.

كما تمنح نهاية الإغلاق مهلة للخدمات الضرورية، للسفر الجوي على وجه الخصوص، للتعافي مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر التي تحل بعد أسبوعين فقط. كما سيجري استئناف المساعدات الغذائية لملايين الأسر، ما يتيح المجال أمام المواطنين للانفاق مع دخول موسم التسوق قبل عيد الميلاد.

ويعني إنهاء الإغلاق، أيضًا، استئناف صدور البيانات الاقتصادية الرئيسة في الأيام المقبلة. ومع ذلك، من المحتمل أن تحدث فجوة دائمة في البيانات، إذ قال البيت الأبيض إن تقريري الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر/ تشرين الأول قد لا يصدران أبدًا.

ووفقًا لتقديرات عدد من الاقتصاديين، أدى الإغلاق إلى اقتطاع أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في كلّ أسبوع من مدة الإغلاق التي دامت 6 أسابيع تقريبًا، ولكن من المتوقع تعويض معظم هذا الناتج المفقود في الأشهر المقبلة.

الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب
