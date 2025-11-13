أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنّ عقد قمة روسية أميركية، في بودابست، ما يزال ممكنًا. وقال أوشاكوف لصحيفة "لايف": "قمة بودابست ا تزال ممكنة، لم لا؟"، من دون كشف المواعيد المحتملة للقمة.

وأشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنّ القمة المقترحة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في بودابست ما تزال مطروحة على جدول الأعمال على الرغم من تأجيلها، موضحًا أن المفاوضات تعثرت بسبب "مسائل تتعلق بالأراضي". وأضاف أنّ اتفاقات إسطنبول للعام 2022 كانت قادرة على إنهاء الصراع، "لكنّ الأنغلوساكسين دمروها".

هذا؛ وكان الرئيسان الروسي والأميركي قد أجريا، في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ثامن اتّصال هاتفي بينهما منذ بداية العام الجاري، واستمرت المحادثة ساعتين ونصف الساعة. وبعدها أفاد أوشاكوف بأنّ موسكو وواشنطن ستبدآن على الفور الاستعدادات للقاء جديد لقادة البلدين قد يعقد في بودابست.

في وقت لاحق، أعلن ترامب إلغاء اللقاء المخطّط له، فيما قال الرئيس الروسي إن ذلك يعني على الأرجح تأجيل القمة. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ترامب كان أول من طرح فكرة أن عقد القمة في هنغاريا ليس له معنى الآن، وبوتين يتفق معه في الرأي.

