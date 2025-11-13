يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وفد من كشافة الإمام المهدي يكرّم مسؤول منطقة البقاع
وفد من كشافة الإمام المهدي يكرّم مسؤول منطقة البقاع

2025-11-13 11:18
56

زار رئيس جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) الشيخ نزيه فياض ومفوّض البقاع في الجمعية الحاج حسين زين مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر. قدّم الوفد درعًا تقديريًا عربون شكر وامتنان تقديرًا لجهوده الكبيرة ودعمه المتواصل للعمل الكشفي، والذي أثمر نجاحًا مميّزًا في التجمع الكشفي الكبير الذي أُقيم مؤخرًا في المدينة الرياضية في بيروت، بمشاركة 14,071 كشفيًّا وكشفيّة من مختلف مناطق البقاع.

خلال اللقاء، عبّر الشيخ نزيه فياض عن تقديره العميق لما يقدّمه الدكتور النمر من دعمٍ ورعايةٍ لأنشطة مفوضية البقاع، مؤكّدًا أن هذا التعاون البنّاء بين المنطقة والمفوضية يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز العمل الكشفي والتربوي، وفي ترسيخ قيم الانتماء والإيمان في نفوس الجيل الناشئ.

من جهته، نوّه الدكتور النمر بالدور الريادي والتربوي الذي تؤدّيه كشافة الإمام المهدي (عج) في إعداد الأجيال الصاعدة وتحصينها بالقيم الأخلاقية والوطنية، مشيدًا بالجهود التنظيمية التي رافقت التجمع الكشفي الأخير، والذي مثّل نموذجًا راقيًا في الانضباط والعطاء الجماعي.

كما شدّد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون والتكامل بين مفوضية البقاع في الجمعية ومنطقة البقاع في حزب الله، بما يخدم المسيرة التربوية والثقافية، ويسهم في بناء مجتمعٍ مقاومٍ واعٍ يحمل رسالة الإمام المهدي (عج) قولًا وعملًا.

البقاع حسين النمر كشافة الامام المهدي (عج) نزيه فياض
