يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي عائلة على عهد الدم .. إخوةٌ في الشهادة ومسيرةٌ لا تنتهي

عربي ودولي

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 130 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
عربي ودولي

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 130 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

2025-11-13 11:27
الدفاع الروسية: إسقاط 130 طائرة مسيّرة أوكرانية ومواصلة التقدّم قرب دونيتسك وخاركوف
60

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 130 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، بما في ذلك طائرة فوق منطقة موسكو.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا أسقطت 32 طائرة مسيّرة، في مقاطعتي كورسك وبلغورود، و20 طائرة في مقاطعة فورونيج، و17 طائرة فوق البحر الأسود.

كما أسقطت 7 طائرات في القرم، و6 طائرات في مقاطعة أوريل، و5 طائرات في إقليم كراسنودار، و4 طائرات في مقاطعة تامبوف، و3 طائرات في مقاطعة روستوف، و2 في مقاطعة بريانسك. وأسقطت أيضًا طائرة واحدة في منطقتي تولا وموسكو.

في الوقت نفسه، تواصل القوات الروسية التقدّم وسط معارك ضارية، قرب مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وكوبيانسك، في خاركوف شمال شرق أوكرانيا.

الكلمات المفتاحية
روسيا أوكرانيا
إقرأ المزيد
المزيد
الاستخبارات الأميركية كشفت نقاشًا
الاستخبارات الأميركية كشفت نقاشًا "إسرائيليًا" حول استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية
عربي ودولي منذ 47 دقيقة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 130 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 130 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
عربي ودولي منذ ساعة
رغم التأجيل.. موسكو تؤكد إمكان عقد قمة روسية أميركية في بودابست
رغم التأجيل.. موسكو تؤكد إمكان عقد قمة روسية أميركية في بودابست
عربي ودولي منذ ساعتين
ترامب يوقّع على نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة 
ترامب يوقّع على نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة 
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 130 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 130 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
عربي ودولي منذ ساعة
رغم التأجيل.. موسكو تؤكد إمكان عقد قمة روسية أميركية في بودابست
رغم التأجيل.. موسكو تؤكد إمكان عقد قمة روسية أميركية في بودابست
عربي ودولي منذ ساعتين
الصحف الإيرانية تتابع ملفات الحرب والتنمية المعيشية 
الصحف الإيرانية تتابع ملفات الحرب والتنمية المعيشية 
إيران منذ 3 ساعات
أزمة تجنيد متفاقمة في كييف..
أزمة تجنيد متفاقمة في كييف.. "الرجال" يفرّون من التعبئة
عربي ودولي منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة