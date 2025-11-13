أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 130 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، بما في ذلك طائرة فوق منطقة موسكو.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا أسقطت 32 طائرة مسيّرة، في مقاطعتي كورسك وبلغورود، و20 طائرة في مقاطعة فورونيج، و17 طائرة فوق البحر الأسود.

كما أسقطت 7 طائرات في القرم، و6 طائرات في مقاطعة أوريل، و5 طائرات في إقليم كراسنودار، و4 طائرات في مقاطعة تامبوف، و3 طائرات في مقاطعة روستوف، و2 في مقاطعة بريانسك. وأسقطت أيضًا طائرة واحدة في منطقتي تولا وموسكو.

في الوقت نفسه، تواصل القوات الروسية التقدّم وسط معارك ضارية، قرب مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وكوبيانسك، في خاركوف شمال شرق أوكرانيا.

