تجدّدت في جنوب الفداء مشاهد العزّ والكرامة مع ارتقاء ثلاثة شهداء إخوة، ونجل أحدهم الذي لحق بركب الشهادة. فقد استُشهد المجاهدان رياض ورضا موسى في أرض المعركة في بلدة عيترون الحدودية، بينما ارتقى المجاهد جواد ونجله محمد في غارة استهدفت المبنى الذي يقطنون فيه في بلدة الوردانية. عائلة الشهداء أكّدت تمسّكها بالنهج الشريف، مجدّدةً العهد على مواصلة الطريق الذي عبّدوه بدمائهم الطاهرة، وإكمال المسيرة التي حملت راية صاحب العصر والزمان (عج).



