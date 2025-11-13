يظهر الكايركاتور في صحيفة "معاريف الإسرائيلية" وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس وهو ينزل حكم الإعدام بحق إذاعة جيش الاحتلال (بعد القرار الذي اتخذه بإغلاقها في آذار 2026). ويبدو في الرسم أيضًا قنوات "كان 11"، "13"، "12"، وقناة "الكنيست"، وكأنهم ينتظرون في الدور.

وتُعتبر هذه القنوات وخاصة القناتين "13"، "12" معارضتين لنتنياهو في حين لم يتم وضع في الرسم القناة "14" أو قناة "i24" اليمينيتين.



الكلمات المفتاحية