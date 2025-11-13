انطلقت مسيراتٌ رمزية من ساحات بلدات البقاع الغربي نحو رياض الشهداء، يتقدّمها كشافة الإمام المهدي (عج) والفرق الموسيقية، وهم يحملون صور القادة والشهداء ورايات المقاومة.

وحملت عوائل الشهداء صور الأحبّة الذين رحلوا بأجسادهم وبقيت أرواحهم تسكن الوجدان، في مشهدٍ مؤثرٍ جسّد التمسّك بالطريق الذي عبدوه بدمائهم الطاهرة.

واختُتمت المراسم بوضع أكاليل الورد على أضرحة الشهداء، وبتجديد القسم والبيعة من المشاركين ليؤكدوا أن دماء الشهداء لم تذهب سدى.

