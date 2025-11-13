يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
إيران

العميد فدوي: مدى صواريخنا لن يكون محدودًا وسنواصل مسيرة التقدم
إيران

العميد فدوي: مدى صواريخنا لن يكون محدودًا وسنواصل مسيرة التقدم

2025-11-13 14:03
139

أكَّد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية؛ العميد علي فدوي، أنَّ آية الله العظمى الإمام السيّد علي الخامنئي "حدَّد نطاقًا وحدودًا لمدى الصواريخ، ونحن نمضي قدمًا على أساس ذلك".

وخلال مراسم تكريم شهداء الجو فضاء في حرس الثورة الإسلامية، أوضح العميد فدوي، أنَّ مسار التمتع بالقوة مستمر في جميع القطاعات، مؤكدًا أنَّ هذا المسار لا نهاية له.

وبخصوص مزاعم الأعداء حول احتمال تقييد مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية، شدَّد على أنَّ "هناك من يُدلي بتصريحات ليست تخصصية أبدًا، ولا يعرف شيئًا في هذا المجال"، لافتًا إلى أنَّ العدو يحاول تقييد إيران سياسيًا وعسكريًا، وإضعاف قدراتها الصاروخية، لكنه لم يفلح في هذا الصدد.

وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري: "إن إمامنا حدد نطاقًا وحدودًا لمدى الصواريخ، ونحن نمتثل للأوامر. وهذا لا علاقة له بقدراتنا العلمية والصناعية. إننا نتمسك بما أمر به إمامنا وقائدنا".

وختم بالقول: "سلاح الجو التابع للحرس الثوري قد عمل بجد على تعزيز قدراته الدفاعية، وهذه العملية مستمرة، ونحن نسعى إلى تعزيز قدراتنا القتالية من أجل فرض الهزيمة على العدو".

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الإيرانية؛ العميد أبو الفضل شكارجي: "لن نضعف أبدًا، وبارتقاء كل من هؤلاء الشهداء إلى العلى، ستزداد جمهورية إيران الإسلامية قوة وصلابة".

وشدد العميد شكارجي على أنَّ "دماء الشهداء أصبحت مصدر عزة وحياة للثورة الإسلامية"، موضحًا أن "القوة الجوفضائية تواصل مسيرتها ببركة ارتباطها بالسيدة فاطمة الزهراء".

وأضاف أنَّ "هذه القوات تتقدم بقوة وقدرة أكبر يومًا بعد يوم، حتى ترفرف، إن شاء الله، راية عزة وقوة جمهورية إيران الإسلامية، بقيادة قائد الثورة الاسلامية ونائب الإمام المهدي (عج)".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي حرس الثورة الاسلامية إيران
