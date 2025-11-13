يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد 2025
المقال التالي مناورة "إسرائيلية" ضخمة في الضفة وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

لبنان

كلمة للأمين العام لحزب الله في ذكرى شهادة القائد الحاج محمد عفيف
لبنان

كلمة للأمين العام لحزب الله في ذكرى شهادة القائد الحاج محمد عفيف

2025-11-13 14:42
87

إحياء للذكرى السنوية الأولى لشهادة الرمز الإعلامي الشجاع، الشهيد القائد الحاج محمد عفيف النابلسي ورفاقه الذين قضوا معه: الشهيد محمود الشرقاوي، الشهيد موسى حيدر، الشهيد هلال ترمس، والشهيد حسين رمضان، يقيم حزب الله احتفالًا تأبينيًا، تكريمًا لجهادهم، والذي يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم.

الزمان: الاثنين ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥؛ الساعة ٣:٣٠ عصرًا.

المكان: قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) - الضاحية الجنوبية.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشيخ نعيم قاسم محمد عفيف
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ الخطيب: لعدم تخويف اللبنانيين من بعضهم وللانخراط بالدفاع عن الوطن وتحرير الأرض
الشيخ الخطيب: لعدم تخويف اللبنانيين من بعضهم وللانخراط بالدفاع عن الوطن وتحرير الأرض
لبنان منذ ساعة
كتلة الوفاء للمقاومة: أُولى أولويات الدولة حماية المواطنين الذين يسفك العدو ‏دمهم
كتلة الوفاء للمقاومة: أُولى أولويات الدولة حماية المواطنين الذين يسفك العدو ‏دمهم
لبنان منذ ساعة
فضل الله: لن يكسرنا حصار أو تهويل ولن نتخلى عن مقاومتنا
فضل الله: لن يكسرنا حصار أو تهويل ولن نتخلى عن مقاومتنا
لبنان منذ ساعة
لجنة المال والموازنة بحثت في موازنة 2026.. كنعان: لإعادة النظر بالرواتب
لجنة المال والموازنة بحثت في موازنة 2026.. كنعان: لإعادة النظر بالرواتب
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
كلمة للأمين العام لحزب الله في ذكرى شهادة القائد الحاج محمد عفيف
كلمة للأمين العام لحزب الله في ذكرى شهادة القائد الحاج محمد عفيف
لبنان منذ 3 ساعات
بيرم: المقاومة باقية والعزة والكرامة هما عنوان المرحلة
بيرم: المقاومة باقية والعزة والكرامة هما عنوان المرحلة
لبنان منذ 7 ساعات
يوميات أولي البأس | 13 تشرين الثاني 2024
يوميات أولي البأس | 13 تشرين الثاني 2024
خاص العهد منذ 8 ساعات
المقاومة تتمسك بـ
المقاومة تتمسك بـ"إستراتيجية الغموض" وتعلن استعدادها للحرب: قاسم أطلق "الإنذار الأول"
مقالات مختارة منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة