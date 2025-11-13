إحياء للذكرى السنوية الأولى لشهادة الرمز الإعلامي الشجاع، الشهيد القائد الحاج محمد عفيف النابلسي ورفاقه الذين قضوا معه: الشهيد محمود الشرقاوي، الشهيد موسى حيدر، الشهيد هلال ترمس، والشهيد حسين رمضان، يقيم حزب الله احتفالًا تأبينيًا، تكريمًا لجهادهم، والذي يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم.

الزمان: الاثنين ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥؛ الساعة ٣:٣٠ عصرًا.

المكان: قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) - الضاحية الجنوبية.

الكلمات المفتاحية