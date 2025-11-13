يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وزيرا خارجية إيران وقطر يشددان على مواصلة المشاورات لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

2025-11-13 14:46
أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي خلال اتصالٍ هاتفي بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية استمرار الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.


وأعرب الوزيران عن قلقهما من التصعيد بين باكستان وأفغانستان وشدّدا  على أهمية استمرار المساعي الحميدة لبلدان المنطقة لحفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.

كما استعرض الطرفان أيضًا آخر مستجدات التطورات في غزة والقرار الذي اقترحته أخيرًا أميركا لدى مجلس الأمن الدولي.

كما دعا عراقتشي ونظيره القطري إلى استمرار المشاورات للحد من إهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا سيما حق تقرير المصير.

