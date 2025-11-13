يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان

لبنان

2025-11-13 14:49
75

قال النائب إبراهيم كنعان إنّ جلسة اللجنة المالية اليوم ناقشت مجموعة من الملفات الأساسية، من بينها موضوع الودائع، مؤكّدًا أن "موقفنا ثابت ولا يمكن المس بها".

وأشار كنعان إلى أن "كلفة الإعمار يجب أن تكون واضحة وأن تُحدّد لها أرقام دقيقة في هذا الإطار"، مضيفًا أن "موضوع نهاية الخدمة لا يمكن أن يبقى معلّقًا من دون تصور واضح لمعالجته".

كما شدّد على ضرورة الانتباه إلى ملف "إعادة هيكلة القطاع العام" ووضع خطة واضحة لذلك، لافتًا إلى أن "سلسلة الرتب والرواتب جرى بحثها ويجب التوسع في نقاشها".

وتناول كنعان خلال الجلسة أيضًا "موضوع القروض"، موضحًا أن اللجنة "ليست ضد القروض، لكن يجب أن يكون هناك سقف واضح لها".

وأعلن النائب كنعان أنه "ابتداءً من الأسبوع المقبل، ستُعقد جلسات يومية للجنة من أجل الغوص في تفاصيل الموازنة وأرقامها وكافة بنودها".

