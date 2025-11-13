يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الجيش السوداني يُحبط هجومًا لـ"الدعم السريع" بالولاية الشمالية

2025-11-13 14:52
الجيش السوداني يعلن صدّ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف مطار وسد مروي شمال البلاد
61

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، أنه صدّ هجومًا بطائرات مسيّرة نفّذته قوات "الدعم السريع" على مواقع إستراتيجية، بما في ذلك مطار وسدّ في شمال السودان.

وأشار بيان الجيش السوداني إلى أنّ "قوات الفرقة 19 مشاة البرية اعترضت عددًا من الطائرات الانتحارية المسيّرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع، صباح الخميس، في محاولة لاستهداف مقرّ الفرقة ومطار مروي وسدّ مروي بالولاية الشمالية".

ونقلت وكالة "أنباء السودان" عن شهود عيان قولهم إنه "سُمع دويّ انفجارات عنيفة في محيط المطار والسد"، لكن لم يتضح بعد حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم. كما لم يصدر تعليق فوري من "الدعم السريع" على بيان الجيش.

من جهتها، أفادت تقارير محلية، بأنّ "الهجوم استهدف أيضًا مدينة دنقلا عاصمة الولاية ومدينة الدبة".

يذكر أنّ مروي تضمّ مطارًا يستخدم لأغراض عسكرية ومدنية، إضافة إلى سدّ مروي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في السودان، باعتبارها واحدة من المناطق الإستراتيجية الرئيسية في شمال السودان.

