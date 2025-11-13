أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون ترحيبه بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب قوات "اليونيفيل"، على أن تتم هذه المشاركة بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن عديد الجيش "سيرتفع مع نهاية هذه السنة إلى 10 آلاف عسكري".

وقال الرئيس عون إنّ "خيار التفاوض الذي أعلنته كفيل بإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكلّ لبنان، لأن استمرار العدوان لن يؤدي إلى نتيجة"، مؤكدًا أن "إعادة الإعمار هي حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، لكن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل الاعتداءات اليومية ضدّ المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية".

وأضاف أنّ "الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يفترض أن يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية"، مشددًا على أن "الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقة خلافًا لما تروج له "إسرائيل"، ويحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين، وما يقال عن تقصير هو محض افتراء".

وأوضح الرئيس عون أنّ "ما يمنع الجيش من استكمال انتشاره حتّى الحدود الدولية الجنوبية هو استمرار "إسرائيل" في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق تشرين الثاني 2024".

