موقع العهد الاخباري

يوم الشهيد 2025
المقال التالي لجنة المال والموازنة بحثت في موازنة 2026.. كنعان: لإعادة النظر بالرواتب

لبنان

بالصور| ندوة
لبنان

بالصور| ندوة "دور القائد والقدوة في التربية على المقاومة" في الغبيري

2025-11-13 16:07
66
موسى الحسيني - مصور

41 مقالاً

 أقام مركز الأبحاث والدراسات التربوية ملتقى تربويًا بعنوان "دور القائد القدوة في التربية على المقاومة – السيد هاشم صفي الدين نموذجًا" في قاعة المربي الشيخ مصطفى قصير العاملي في الغبيري، بحضور نخبة من الأكاديميين والجامعيين والتربويين. 

وتحدث في الملتقى رئيس جمعيّة كشافة الإمام المهدي (عج)؛ الشيخ نزيه فياض حول "الكشاف وبناء المجتمع المقاوم: قيم، تربية، وانتماء"، كما كانت كلمة الدكتور حسين رحال حول "البنية القيمية للتربية على المقاومة في الساحة الجامعية"، فيما أدار اللقاء م. الإحصاءات الميدانية في المركز؛ د. عبد الجواد قصير.

الكلمات المفتاحية
لبنان الثقافة حسين رحال نزيه فياض
