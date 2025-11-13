يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
يوم الشهيد 2025
لبنان

عون: إعادة الأسرى أولوية... والدولة لا تتخلّى عن أبنائها
لبنان

عون: إعادة الأسرى أولوية... والدولة لا تتخلّى عن أبنائها

2025-11-13 19:34
كلام عون جاء خلال لقائه، في قصر بعبدا، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الصليب الأحمر الدولي، نيكولاس فون آركس 
100

شدّد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، على أولوية إعادة "إسرائيل" للأسرى اللبنانيين "المحتجزين لديها"، مؤكدًا أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها.

كلام عون جاء خلال لقائه، في قصر بعبدا، الخميس 13/11/2025، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الصليب الأحمر الدولي، نيكولاس فون آركس، الذي أكّد، بدوره، أنّ "لجنة من الصليب الأحمر الدولي ستضع تقارير عن جولاتها في المناطق اللبنانية المتضررة جراء العدوان "الإسرائيلي"".

إلى ذلك، التقى رئيس الجمهورية وفدًا من المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي الذي سلّمه نسخة من التوصيات الصادرة عن مؤتمر السلامة المرورية في لبنان.

وأكّد عون ضرورة اتخاذ تدابير رادعة "للحدّ من الفلتان في حركة التنقّل على الطرق".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكّد رئيس الجمهورية، خلال استقباله المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي، آن كلير لو جاندر، أنّ الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقّة خلافًا لما تروّج له "إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّه "يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الأسرى جوزاف عون
