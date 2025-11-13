شدّد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، على أولوية إعادة "إسرائيل" للأسرى اللبنانيين "المحتجزين لديها"، مؤكدًا أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها.

كلام عون جاء خلال لقائه، في قصر بعبدا، الخميس 13/11/2025، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الصليب الأحمر الدولي، نيكولاس فون آركس، الذي أكّد، بدوره، أنّ "لجنة من الصليب الأحمر الدولي ستضع تقارير عن جولاتها في المناطق اللبنانية المتضررة جراء العدوان "الإسرائيلي"".

إلى ذلك، التقى رئيس الجمهورية وفدًا من المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي الذي سلّمه نسخة من التوصيات الصادرة عن مؤتمر السلامة المرورية في لبنان.

وأكّد عون ضرورة اتخاذ تدابير رادعة "للحدّ من الفلتان في حركة التنقّل على الطرق".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكّد رئيس الجمهورية، خلال استقباله المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي، آن كلير لو جاندر، أنّ الجيش اللبناني يواصل أعماله بدقّة خلافًا لما تروّج له "إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّه "يحظى بدعم جميع اللبنانيين وثقة الجنوبيين".

