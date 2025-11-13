وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود المستوردة إلى الاتحاد بقيمة أقل من 150 يورو، في خطوة تهدف إلى معالجة تدفق الواردات الرخيصة، خاصة من الصين.

وقالت ستيفاني لوز؛ وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية: "إن إلغاء عتبة الإعفاء الجمركي يعني أن الرسوم الجمركية ستُدفع ابتداءً من أول يورو على جميع السلع الداخلة إلى الاتحاد الأوروبي، تمامًا مثل ضريبة القيمة المضافة. ويتعلق هذا الإصلاح بالكمية الكبيرة من السلع منخفضة التكلفة المستوردة من دول ثالثة، وخاصة من آسيا والصين".

ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض حاليًا أي رسوم على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو المستوردة مباشرةً للمستهلكين في الدول الأعضاء، حيث تدخل ملايين الطرود الصغيرة سنويًا، والتي بلغت 4.6 مليار طرد في العام الماضي، 91% منها من الصين.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يُطبَّق الإجراء، بدءًا من بداية العام المقبل، بدلًا من عام 2028 كما كان مقرّرًا أصلاً، عبر "حل بسيط ومؤقت" لضمان التنفيذ السريع.

ورحّب وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور بالقرار، واصفًا إياه بأنه خطوة أساسية لحماية المستهلكين الأوروبيين والسوق الداخلية، وللتصدي للمنتجات التي لا تتوافق مع اللوائح الأوروبية.

وقال ماروس سيفكوفيتش؛ مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، عقب الاتفاق: "إن التوصل إلى اتفاق سياسي يُرسل إشارة قوية على جدية أوروبا في المنافسة العادلة والدفاع عن مصالح شركاتها. يجب أن تكون أوروبا قادرة على حماية حدودها بفعالية والحفاظ على المنافسة العادلة".

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد لتعزيز القدرة التنافسية للقارة وحماية الشركات الأوروبية من المنافسة غير العادلة على منصات خارجية مثل AliExpress وShein وTemu.

الكلمات المفتاحية