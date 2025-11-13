أحيت بلدة عين السودا – السعيدة البقاعية الذكرى السنوية الأولى للشهيد على طريق القدس المجاهد قاسم أحمد عمر، وذلك خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة، بحضور عدد من علماء الدين، وفعاليات حزبية ودينية واجتماعية وبلدية واختيارية، إلى جانب حشد من أبناء البلدة والجوار.

تضمّن الحفل كلمة باسم حزب الله ألقاها الشيخ نبيل أمهز، أشاد فيها بمقام الشهداء وفضائلهم وما قدّموه من تضحيات في سبيل الدين والوطن، تلتها كلمة لشقيق الشهيد عبّر فيها عن اعتزازه بمسيرة أخيه ومكانته.

كما عُرض خلال المناسبة فيلم وثائقي مصوّر عن حياة الشهيد ومحطات جهاده، واختُتمت الفعالية بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ حسين السبلاني.

