أحيت بلدة بريتال في القطاع الثامن لحزب الله الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد المجاهد محمد قاسم طليس (أبو علي)، الذي استُشهد على طريق القدس، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة، بحضور مسؤول القطاع، وفعاليات بلدية، اختيارية، اجتماعية، علمائية، وحشد من الأهالي.

استُهلّ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الأخ محمد إبراهيم، أعقبها عرض ريبورتاج توثيقي عن سيرة الشهيد الجهادية، ثم مجلس عزاء حسيني تلاه القارئ مصطفى طليس.

واختُتمت المناسبة بقراءة سورة الفاتحة عن روح الشهيد محمد قاسم طليس وأرواح شهداء المقاومة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية