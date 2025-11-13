يوم الشهيد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

معهد السيدة فاطمة (ع) في الغازية يُحيي
لبنان

معهد السيدة فاطمة (ع) في الغازية يُحيي "يوم الشهيد" بأنشطة متنوّعة

2025-11-13 22:20
38
أحمد الغربي - مراسل

14 مقالاً

أحيا "معهد السيدة فاطمة" (ع) في بلدة الغازية "يوم الشهيد" بسلسلة من الأنشطة المتنوّعة التي ترجمت الوفاء والفخر، وعكست التزام المعهد بالقِيَم التي حملها الشهداء في قلوبهم وسلكوها نهجًا حتى الشهادة.

فقد زار عدد من الطالبات في المعهد أضرحة الشهداء في البلدة، حيث قَرَأْنَ سُوَرًا من القرآن الكريم إهداءً لأرواحهم الطاهرة، وقمن بالدعاء لمن بذلوا أرواحهم ليحيا الوطن.

وأُقيم لقاء خاص في المعهد حضرته زوجات الشهداء، تضمّن كلمة للأخت فدوى فرحات حول دور المرأة المقاوِمة، ورمزية الشهيد في حياتها. 

واختُتم اللقاء بتكريم رمزي وتبادل الأحاديث الوجدانية.

كما زارت إدارة المعهد وعدد من الطالبات منزل الطالبة خديجة جابر؛ زوجة الشهيد مفقود الأثر حسين مطوط، في لفتة تقديرية تعبّر عن المحبة والدعم الصادق.

واختُتمت الأنشطة بختمية قرآنية إهداءً لأرواح الشهداء.

يوم الشهيد الشهداء الغازية
