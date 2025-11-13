وضعت النرويج قدمًا في قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد الفوز الكبير على الضيف الإستوني 4-1، الخميس 13/11/2025، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية.

ورفع منتخب "الأسود" رصيده إلى 21 نقطة بفارق 6 نقاط عن نظيره الإيطالي صاحب المركز الثاني، قبل جولة من نهاية التصفيات.

وتقدم المنتخب النرويجي في الدقيقة 50 عن طريق ألكسندر سورلوث، وبعد ذلك بدقيقتين سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني.

وسجل إيرلينغ هالاند (نجم المنتخب والهداف التاريخي) الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و62، في حين سجل منتخب إستونيا هدفه الوحيد عن طريق روبي سارما في الدقيقة 64.

المجر (هنغاريا) تتمسك بآمالها الضئيلة

تمسك منتخب المجر بآماله الضئيلة في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم بعد فوزه الصعب 1- صفر على مضيفه الأرميني في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السادسة.

وسجل بارناباس فارجا هدف المنتخب المجري الوحيد في الدقيقة 33، وعجز أصحاب الأرض عن إدراك التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد منتخب المجر إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بعدما حقق فوزه الثاني في المجموعة مقابل تعادلين وخسارة وحيدة.

وفي المقابل، توقف رصيد منتخب أرمينيا ــ الذي مُنِي بخسارته الرابعة في المجموعة مقابل فوز وحيد ــ عند 3 نقاط في ذيل الترتيب.

أيسلندا تتفوق على أذربيجان

تقدم منتخب أيسلندا لوصافة ترتيب المجموعة الرابعة (مؤقتًا) بتغلبه 2 -صفر على مضيفه الأذربيجاني، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة.

وافتتح ألبرت جودموندسون التسجيل لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 20، وتكفل سفيرير إنجاسون بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 39، ليحقق الفريق الضيف فوزه الثاني خلال مشواره بالمجموعة، مقابل تعادل وحيد وخسارتين.

ورفع منتخب أيسلندا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام الأوكراني صاحب المركز الثالث، والمتساوي معه في الرصيد ذاته.

وفي المقابل، توقف رصيد منتخب أذربيجان عند نقطة، في قاع الترتيب، بعدما تكبد خسارته الخامسة في رحلة التصفيات، مقابل تعادل وحيد.

يُذكر أن المتصدر فقط سيتأهل مباشرة إلى النهائيات، في حين يتعين على صاحب المركز الثاني خوض الملحق الأوروبي في آذار/مارس المقبل، لحجز مقعد في المونديال.

